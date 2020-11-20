Koronavirüs: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının tedavisinde 'işe yarayabilir' - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının tedavisinde 'işe yarayabilir'

20.11.2020 06:32
Koronavirüs: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının tedavisinde 'işe yarayabilir', System.String[]

İltihaplı eklem romatizması için kullanılan tocilizumab ilacının, ağır Covid-19 hastalarının tedavisine iyi gelebileceği belirtiliyor.

İltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit) için kullanılan tocilizumab ilacının, ağır Covid-19 hastalarının tedavisine iyi gelebileceği belirtiliyor.

İngiltere ve Hollanda'dan araştırmacılar, elde edilen ilk sonuçlar için "kesinlikle çok iyi" değerlendirmesi yaptı.

Elde edilen sonuçlara güvendiklerini ifade eden araştırmacılar bu nedenle ilacın denemelerine devam etmediklerini, ancak ilacın hastanın hayatta kalması ile ilgili kesin etkilerinin hala hesaplanmakta olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, bir yandan da tüm veriler açıklanıncaya değin ilaç konusunda temkinli olmak gerektiği uyarısında bulunuyor.

Tocilizumab, bağışıklık sistemini hedef alıyor. Bazı Covid-19 hastalarında bağışıklık sistemi aşırı yüklenme yapıyor ve koronavirüsten ziyade bağışıklık sisteminin bu tepkisi ölüme yol açıyor.

Denemeler Londra'daki Imperial College Üniversitesi, İngiltere Yoğun Bakım Araştırma Merkezi ve Hollanda'nın Utrech Üniversitesi tarafından yapıldı ve solunum cihazına bağlanmış ağır Covid-19 hastalarına odaklandı.

303 hasta üzerinde yapılan ilk denemeler, bağımsız gözlemcilerin ilacın işe yaradığını gösteren yeterli veriye ulaşıldığını bildirmesi üzerine iki gün önce sona erdi.

Ancak sonuçların yorumlanması karmaşık bir süreç.

Zira sonuçlar, hastaların durumunda bir iyileşme olduğunu gösteriyor, ancak hayatta kalma oranı ve yoğun bakımda geçirilen zamanla ilgili istatistiksel verilerin de netlik kazanması gerekiyor.

Doktorlar ilacın etkili olduğunu biliyor ama hastanın hayatta kalmasına mı yoksa sadece iyileşme sürecini hızlandırmasına mı yaradığını belirlemek zaman alacak.

Imperial College'dan Prof. Anthony Gordon, "Bunu henüz bilmiyoruz, ikisine de yarayacağını umuyoruz" diyor.

Sonuçların "çok cesaret verici" olduğunu söyleyen Gordon, tocilizumab ilacının "bakımda standart haline gelebileceğini" belirtiyor.

Henüz resmi olarak yayımlanmamış verilerle ilgili kesin değerlendirmelerin haftalar alacağı belirtiliyor.

Damardan verilen ilaçla tedavi masrafının 650-1300 dolar civarında olması bekleniyor.

Steroidler, Covid-19 hastalığına yakalanmış kişilerin hayatını kurtarabileceği kanıtlanmış tek ilaç grubu. Covid tedavisinde yaygın kullanılan deksametazon da bir steroid ve bağışıklık sistemini yatıştırıcı etkide bulunuyor.

Tocilizumab da bu karmaşık sistemin belli kısımlarını hedef alıyor.

Utrech Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım uzmanı Dr. Lennie Derde, "Bu kesinlikle çok iyi bir sonuç. Salgının başlamasından sonraki birkaç ay içinde, ağır hastalar için etkili ikinci bir ilaca sahip olmak görülmemiş bir durum" değerlendirmesinde bulunuyor.

Uzmanlar ihtiyatlı

Ancak diğer uzmanlar, kesin sonuçlar inceleninceye kadar temkinli olmak gerektiği konusunda uyarıyor.

Deksametazonun koruyucu olduğunu gösteren Oxford Üniversitesi araştırma ekibinde yer alan Prof. Peter Horby, "Bu cesaret verici bir sonuç ve daha odaklı anti-enflamautar ilaçların da işe yarayabileceğine işaret ediyor" diyor.

Tocilizumab denemelerinden şimdiye dek elde edilen sonuçların karma özellik taşıdığını; dört kontrollü denemenin ikisinden negatif, ikisinden de pozitif sonuç alındığını belirten Horby, ayrıntılı sonuçları dört gözle beklediğini ifade ediyor.

Koronavirüs: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının tedavisinde 'işe yarayabilir'
Koronavirüs: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının tedavisinde 'işe yarayabilir'

Koronavirüs, İngiltere, Hollanda, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının tedavisinde 'işe yarayabilir' - Son Dakika Dünya

BBC

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