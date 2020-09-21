Koronavirüs: İngiliz hükümetin sağlık danışmanına göre 'İngiltere salgında kritik noktada ve yanlış... - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiliz hükümetin sağlık danışmanına göre 'İngiltere salgında kritik noktada ve yanlış...

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs: İngiliz hükümetin sağlık danışmanına göre 'İngiltere salgında kritik noktada ve yanlış..., System.String[]

İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty bugün Türkiye saatiyle 13.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Whitty'nin, ülkenin koronavirüs salgınında "kritik bir noktada" olduğunu ve "yanlış yönde ilerlediğini" söyleyeceği öğrenildi.

Prof. Chris Whitty'nin, İngiltere'nin "çok zorlu bir kış dönemiyle" karşı karşıya olduğunu vurgulayacağı belirtildi.

Whitty'nin uyarıları hükümetin salgının kontrol altına alınması için yeni önlemleri değerlendirdiği bir dönemde geliyor.

Ülkede Pazar günü 3 bin 899 vaka tespit edildi.





'İki haftalık mini karantina'

Başbakanlık konutunda dün Prof. Whitty, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Matt Hancock ile bir araya gelen Başbakan Boris Johnson'ın "iki haftalık mini bir karantina" önerisini değerlendirdiği belirtiliyor.

Prof Whitty'nin bugün düzenleyeceği toplantıya hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance'ın da katılıp son verileri paylaşması bekleniyor.

İki danışmanın ikinci dalgayla karşı karşıya olan ülkelerle ilgili bilgiler de paylaşması ve İngiltere'nin nasıl aynı durumla karşı karşıya kalabileceğini anlatacağı ifade ediliyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dün hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının her sekiz günde ikiye katlandığını açıklamıştı.

Hancock, herkesin kurallara uyması halinde ulusal ölçekte bir karantinanın engellenebileceğini söylemişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise hükümetin alacağı tüm önlemlere destek vereceklerini belirtti.

Ancak Starmer, Temas Takip Programı'nın "çökme aşamasına gelmesi" nedeniyle ikinci ulusal karantinanın daha kaçınılmaz hale gelmeye başladığını vurguladı.

İngiltere, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:32

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiliz hükümetin sağlık danışmanına göre 'İngiltere salgında kritik noktada ve yanlış... - Son Dakika Dünya

BBC
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