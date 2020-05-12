Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson eleştirilere yanıt verdi, 'Halka doğru mesaj verdik' dedi - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson eleştirilere yanıt verdi, 'Halka doğru mesaj verdik' dedi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson eleştirilere yanıt verdi, 'Halka doğru mesaj verdik' dedi

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pazartesi günü koronovirüs kısıtlamalarının nasıl hafifletileceğine dair düzenlediği basın toplantısında planının belirsizlik içerdiği eleştirilerine karşı çıktı.

Koronavirüs: İngiltere Başbakanı Johnson eleştirilere yanıt verdi, 'Halka doğru mesaj verdik' dedi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronovirüs kısıtlamalarının nasıl hafifletileceğine dair düzenlediği basın toplantısında hükümetinin açıkladığı planının belirsizlik içerdiği eleştirilerine karşı çıktı.

Boris Johnson özellikle halka "Evde kal" yerine "Tedbiri bırakma" mesajı verilmesi nedeniyle eleştirilmişti.

Johnson ise "Tedbiri bırakma"nın ülkeye verilen en doğru mesaj olduğunu vurgulayarak, Fransız hükümetinin de benzer bir mesaj verdiğini, eleştirilerin haksız olduğunu söylediç

"Olabildiğince evde kalın" diyen Johnson, hükümetin 5 aşamalı koronavirüs planında ülkenin 4. aşamada olduğunu ve üçüncü aşamaya geçme aşamasına geldiğini belirtti.

"Tedbiri bırakma" mesajını veren Johnson, bu durumu şöyle tanımladı:

Johnson, "Dışarıda istediğiniz kadar kalın ya da egzersiz yapın. Kendi hanenizden olmayan bir kişiyle 2 metre mesafeyi koruyarak buluşabilirsiniz" dedi.

Hükümetin yeni planı Birleşik Krallık'taki özerk bölgeler İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de ise uygulanmayacak.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da planın belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi.

İşçi sendikaları ise "işe dönme" tavsiyesine temkinle yaklaşılması gerektiğini çünkü planın işçilerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması konusunda net önlem ve güvenceler içermediğini söyledi.

'Aşının garantisi yok'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi günkü basın toplantısında halktan gelen soruları da yanıtladı.

Johnson, "bir koronavirüs aşısı olup olmayacağı" şeklindeki soruya. aşının geliştirilmesini umduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Ancak Johnson "bunun bir garantisi olmadığını" vurgulayarak, 18 yıllık aradan sonra hala bir SARS aşısı olmadığına dikkat çekti.

İngiltere hükümetinin baş bilim danışmanı Patrick Vallance da aşı çalışmalarında "büyük ilerleme" sağlandığını söyledi ve "bir aşı bulunması ihtimalinin arttığını" belirtti.

Ancak Vallance, Johnson'ın bunun garantisi olmadığı yönündeki açıklamasını tekrarladı.

'Kafa karışıklığı'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi günü parlamentoda yeni önlemleri ve çıkış planını milletvekillerine anlattığı oturumda da, muhalefetin eleştirileriyle karşılaşmıştı.

Johnson, hastalığın yayılmasını önlemek ve ekonominin yeniden faaliyete geçmesini sağlamanın "zor bir denge" kurmayı gerektireceğini belirtti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, ülkenin "netliğe ve güvencelere" ihtiyacı olduğunu ve planda ise bunların "çok az bulunduğunu" belirtti.

Keir Starmer, Johnson'ın Pazar akşamı ulusa sesleniş konuşmasının da "önemli ölçüde kafa karışıklığı yarattığına" dikkat çekti.

Starmer, toplu taşımadaki sosyal mesafe kurallarının "hazır olmadığını" ve taşıma şirketlerinden henüz ortada olmayan kurallara uymalarının istendiğini söyledi.

Başbakan Johnson ise bu aşamada zorlukların kaçınılmaz olduğunu, bütün bu kuralların zamanla netleşeceğini belirtti.





Küçük çaplı düğünlere izin

Başbakan Boris Johnson, Pazar akşamı televizyondan ulusa seslenerek İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı.

Detayları Pazartesi günü netleşen plana göre 13 Mayıs Çarşamba gününden itibaren iş yeri açılan ve evden çalışamayan kişiler ofislerine gidebilecek.

Ülkede ilk kez herkesin, kamuya açık alanlarda, özellikle de dükkanlarda ve toplu taşıma araçlarında ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takması da tavsiye edildi.

Maskelerin sağlık çalışanlarının kullandığı gibi profesyonel olmasına gerek yok, hatta evde eski kıyafetlerle yapılabileceği önerisinde bulunuluyor. Ancak bununla ilgili yasal bir zorunluluk getirilmiyor.

Pazar günü Johnson'ın açıkladığı, en erken 1 Haziran'da bazı okulların ve bazı dükkanların açılması ile en erken 4 Temmuz'da restoran ve bar gibi işletmelerin açılmasının ise "virüsün takibinin yapılamaması takdirinde ertelenebileceği" vurgulandı. Virüsün yeniden yayılması halinde ise bölgesel olarak kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtildi.

Yurt dışından ülkeye gelenlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygulaması da "en kısa zamanda" başlayacak.

Plana göre bazı spor müsabakaları da seyircisiz olarak oynanabilecek.

Haziran ayı itibarıyla evinin dışında yaşayan kişilerle belli şartlar altında görüşebilmek ve küçük çaplı düğünler organize etmek de artık mümkün olabilecek. Şimdilik sadece parklarda, 2 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak ev dışındaki kişilerle görüşmek mümkün olabilecek. Daha kalabalık toplanmalar ve düğünler için ise detaylar, Haziran ayında vakalarda artış olmazsa açıklanacak.

Tenis oynamak, balık tutmak gibi aktiviteler, Çarşamba gününden itibaren aynı evde yaşayan insanlarla mümkün olabilecek. Hatta spor aktiviteleri için ev yakınlarındaki parklar artık zorunlu değil, daha uzaktaki mekanlara da arabayla gidilebilecek.

Ancak açık hava spor salonları ve oyun parkları kapalı kalmaya devam ediyor.

Bu planın temelinde, açık havada virüs bulaşmasının, kapalı alanlara göre çok daha zor olması yatıyor.





Boris Johnson, İşçi Partisi, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:20 


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