Koronavirüs: İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybının 50 bini aştığı ilk Avrupa ülkesi oldu

İngiltere'de resmi verilere göre Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 365'e ulaştı. Böylece, can kaybının 50 bini aştığı ilk Avrupa ülkesi ve ABD, Brezilya, Hindistan ve Meksika'nın ardından beşinci ülke oldu.

Son 24 saatte 22bin 950 yeni vaka ve 595 ölüm kayıtlara geçti. Bu rakam, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 28 gün içinde ölenleri ifade ediyor.

Başbakan Boris Johnson İngiltere'nin koronavirüs salgınında "kritik bir eşikte" olduğu uyarısında bulundu.

Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 1,2 milyonu aştı. Salgın başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısı ise 185 bini geçti.

Hükümetin açıkladığı ölüm sayısı, sadece pozitif Covid-19 testini takip eden 28 gün içinde yaşamını yitirenleri kapsıyor. Ancak iki farklı hesaplama yöntemiyle varılan rakamlar çok daha yüksek.

Bunlardan ilki, ölen kişinin test olmasa bile ölüm kayıt belgelerine ölüm nedeni olarak koronavirüs kaydı düşülenlerin sayılmasını içeriyor. Bu hesaba göre, 23 Ekim itibarıyla bu rakam 60 bini geçmiş bulunuyor.

İkincisi ise "ek ölümler" olarak ifade edilen ve yılın bu dönemindeki ölümlerin son beş yıl ortalaması ile kıyaslanması sonucu varılan rakama dayanıyor.

Bu aylarda ölenlerin sayısı normalde diğer aylara kıyasla artış gösteriyor. Ancak resmi istatistikler, salgının ikinci dalgasında ölüm oranının son beş yıl ortalamasına kıyasla arttığına işaret ediyor.

Analiz: Nick Triggle, BBC Sağlık Muhabiri

İngiltere'de Covid kaynaklı can kaybı sayısı trajik bir eşiğe ulaştı.

Ancak bu rakam tek başına her şeyi anlatmıyor. Salgının yükünü herkes eşit bir şekilde hissetmedi. En önemli faktör yaşla ilgili oldu; 10 ölümden 9'u aşkını 65 yaş üzerini etkiledi.

Yoksul bölgeler ve etnik azınlık grupları da salgından daha fazla etkilendi.

Salgın nedeniyle başka hastalıkların tedavisinde de aksama olduğu için Covid dışı nedenlerle yaşamını yitirenlerin sayısı da arttı.

İngiltere dünyanın en yüksek ölüm oranlarından birine sahip.

Bunda hükümetin suçlanması anlaşılır bir durum. Zira hükümet salgına karşı önlem olarak kısıtlamaları uygulamada, test ve takip çalışmalarında çok yavaş davrandı.

Ancak bu konuda sıkıntı yaşayan sadece İngiltere değil. Benzer tartışmalar İtalya, İspanya ve Fransa'da da sürüyor.

Acı gerçek ise bu rakamların önümüzdeki aylarda daha da artmasının beklenmesi.

Fakat aşıyla ilgili gelişmeler en azından gelecek yıla dair daha umut verici.

Aşıda öncelik kimin olacak?

Pfizer ve BioNTech şirketlerinin, geliştirdikleri aşının yüzde 90 koruma sağladığını açıklaması ile Covid-19 aşı denemelerindeki son olumlu gelişmeler, aşılamada kimlere öncelik verileceği ve lojistiğin nasıl sağlanacağıyla ilgili zaten gündemde olan sorunlara da aciliyet kazandırdı.

Hükümetin mevcut öncelik listesine göre, ilk aşamada aşı sıralamasının şu şekilde olması öngörülüyor:

Başbakan Johnson, aşıyla ilgili haberler üzerine, Pazartesi günkü basın toplantısında "bu kritik aşamada kararlılığımızı gevşetmesin" uyarısında bulunarak "virüsü yenmemize daha çok var" dedi.

Johnson, Covid-19 seviyesinin hala yüksek olduğunu ve birçok bölgede ikiye katlandığını belirterek, son verilere göre Birleşik Krallık'ın sadece İngiltere kısmında her 90 kişiden birinde virüs olduğunu kaydetti.

Geçen hafta İngiltere'de 2 Aralık'ta son bulacak dört haftalık yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da ise daha önce uygulama giren daha katı ama kısa dönemli kısıtlamalar uygulandı.