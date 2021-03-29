Koronavirüs: İngiltere'de açık hava etkinlikleri yeniden başlıyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de açık hava etkinlikleri yeniden başlıyor

29.03.2021 04:57
Koronavirüs: İngiltere'de açık hava etkinlikleri yeniden başlıyor, System.String[]

İngiltere'de bu haftadan itibaren açık havada altı kişiye kadar buluşmalar ve spor etkinlikleri serbest. İspanya'da da yaklaşık beş bin kişinin negatif Covid-19 test sonucu getirerek konsere katılmasına izin verildi.

Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmeye başladığı İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hanehalkından altı kişiye kadar buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest.

Altı kişiye kadar nikah törenleri de artık serbest.

Ancak hükümet, mutasyonların hızla yayıldığını hatırlatarak önlemler hafifletilse de halkı evden çalışması ve uzak mesafe yolculuk yapmaması konusunda uyardı.

Başbakan Boris Johnson, "Önlemler hafifletilse de herkes kurallara uymaya devam etmeli, elleri ve yüzü [yıkamayı] sosyal mesafeyi unutmayın ve aşı için arandığınızda gidin."

Ülkenin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde hükümete danışmanlık veren Prof. Chris Whitty, "Açık havanın kapalı alanlardan daha güvenli olduğu kanıtlarla ortada. Bir sonraki aşamaya geçerken bunu hatırlamak önemli" dedi.

Ülkede 8 Mart'ta okullar tamamen açılmış; açık havada iki kişilik buluşmalara izin verilmeye başlamıştı. Üçüncü aşamaya ise en erken 12 Nisan'da geçilecek. Bu aşamada restoran, bar ve kafelerin açık alanlarında servis verilecek; market ve eczane gibi hayati önemde olanlar dışında dükkanlar da açılacak.

30 milyonun üzerinde kişinin aşının ilk dozunu olduğu ülkede son 24 saatte 19 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, 3.862 vaka tespit edildi.

Johnson, hükümetin sonbahar aylarına kadar "Sağlığı Teşvik Bürosu" oluşturacağını ve bakanlık bütçesinden karşılanacak giderlerle akıl sağlığını koruma yolları ve fiziksel aktivitelerin teşvik edileceğini duyurdu.

İspanya'da tüm katılımcılara test yapılarak 5.000 kişilik konser düzenlendi

İspanya'nın Barcelona şehrinde Cumartesi akşamı düzenlenen bir konsere, aynı gün test olan ve negatif sonuç getiren yaklaşık beş bin kişi katıldı.

Ülkede kalabalık açık hava etkinliklerine girişiçin koronavirüs testi zorunluluğu getirilmesi planlanmıştı. Love of Lesbian (Lezbiyenin Aşkı) adlı grubun konseri, bunun için pilot uygulama olarak denendi.

Negatif sonuç getirip konsere girmeye hak kazanan izleyicilere sosyal mesafe şartı konmadı ancak maske takılması zorunluydu.

Konser, geçen yıldan bu yana süren pandemi boyunca Avrupa'daki en kalabalık etkinliklerden biri oldu.





Geçen hafta da Hollanda'da iki günlük bir müzik festivaline negatif test sonucu getirerek katılıma izin verilmişti.

Barcelona'daki konserin girişinde ateş ölçümü de yapıldı. Gün boyu konser alanının yakınlarında, etkinliğin organizatörlerinin ayarladığı kulübelerde ve çadırlarda testler yapıldı.

İrlanda'da karantinadan kaçan bir kişi aranıyor

İrlanda polisi, ülkeye riskli ülkelerden giren ve hükümetin gösterdiği otellerde karantinaya girme zorunluluğu olan kişilerden üçünün kaçtığını, bu üç kişiden ikisinin bulunduğunu duyurdu.

Ancak Santry'deki bir otelden kaçan üçüncü kişi henüz bulunamadı.

Bulunan iki kişiden biri Santry'deki aynı otelde; diğeri Dublin'in kuzeyindeki bir otelde kalıyordu.

İrlanda'nın "riskli ülke" kategorisine aldığı 33 ülkeden giriş yapanlar, hükümetin gösterdiği otellerde 14 gün karantinaya alınıyor. Uygulama Cuma günü başladı.

Bu kuralara uymayanlar 2.000 Euro'ya kadar para cezası ya da bir ay hapis cezası alabiliyor. Otelde karantinanın ücretini de yolcular ödüyor. Bu da yaklaşık 1.875 Euro.

Havalimanlarından yolcuların kendi rezervasyon yaptıkları otellere İrlanda Polisi eşliğinde gidiliyor.

Uygulamanın ikinci gününde iki farklı otelden kaçan üç kişiden biri, polis tarafından aranıyor.

Koronavirüs: İngiltere'de açık hava etkinlikleri yeniden başlıyor
Koronavirüs: İngiltere'de açık hava etkinlikleri yeniden başlıyor

Koronavirüs, İrlanda, İspanya, England, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: İngiltere'de açık hava etkinlikleri yeniden başlıyor - Son Dakika

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