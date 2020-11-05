Koronavirüs: İngiltere'de bir aylık sokağa çıkma kısıtlamaları başladı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de bir aylık sokağa çıkma kısıtlamaları başladı

05.11.2020 06:47
Koronavirüs: İngiltere'de bir aylık sokağa çıkma kısıtlamaları başladı, System.String[]

İngiltere'de koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak amacıyla bugünden itibaren yeni bir dizi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe sokuldu.

İngiltere'de koronavirüs salgınının hızını yavaşlatmak amacıyla bugünden itibaren yeni bir dizi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe sokuldu. Kısıtlamaların ilk etapta bir ay sürmesi bekleniyor.

Halktan mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları istenirken, hayati önem taşımayan ürünlerin satıldığı mağazaların tamamının yanı sıra pub, restoran, kafe ve spor salonlarının kapatılması öngörülüyor.

Ancak bahar aylarında yapılan uygulamanın aksine bu kez okullar ve üniversiteler kapatılmıyor.

Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışına turistik amaçlı her türlü seyahat de yasaklandı. Yalnızca iş amaçlı seyahatlerin yapılmasına izin verilecek.

Polis, sokağa çıkma kısıtlamalarını "ciddi şekilde" ihlal edenlerin sert cezalara çarptırılacağını söyledi.

Başbakan Boris Johnson, kısıtlamaların 2 Aralık Çarşamba günü "otomatik olarak" kaldırılacağını belirtti. Ancak bu süre dolmadan önce, parlamentonun toplanarak bundan sonra atılacak adımlara ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Johnson, bu hafta içinde parlamentoda yaptığı konuşmada, kısıtlamaların tekrar devreye sokulmasını "kimsenin istemediğini" ancak bu uygulamanın ülke için "en iyi ve en güvenli yol" olduğunu ifade etti.

İngiltere'de dün koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Ülkede günlük vaka sayısı 25 bin 177, can kaybı da 492 olarak açıklandı.

Yeni kısıtlamalar neleri kapsıyor?

Alınan önlemlerle sosyal hayat asgariye çekilerek, enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor.

Buna göre, halktan egzersiz yapmak veya işe, okula ya da alışverişe gitmek gibi faaliyetler dışında evden çıkmamaları istendi.

Buna göre farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek.

Restoran ve kafeler kapatılacak ancak paket servis yapmalarına izin verilecek.

Alınan önlemlerin Noel dönemi öncesinde ülkenin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmesi amaçlanıyor.

İngiltere'de son dönemde yapılan modelleme ve öngörüler, salgının ikinci dalgasının bahar aylarındaki ilk dalgadan çok daha ölümcül olabileceğine işaret ediyor.

Hükümete sunulan modellerden biri, sınırlamaların hiç uygulanmaması durumunda kış aylarında günlük ölüm sayısının 4 bini aşabileceğini öngörüyor.





Koronavirüs: İngiltere'de bir aylık sokağa çıkma kısıtlamaları başladı

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BBC

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