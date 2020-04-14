Koronavirüs: İngiltere'de bir süreliğine kapanan publarda içilmeyen biralara ne olacak? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'de bir süreliğine kapanan publarda içilmeyen biralara ne olacak? - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: İngiltere'de bir süreliğine kapanan publarda içilmeyen biralara ne olacak?

6 saat önce

İngiltere'de sosyal hayatın merkezi olan publar diğer kamu mekanları gibi bilinmeyen bir süreliğine kapandı.

Koronavirüs: İngiltere'de bir süreliğine kapanan publarda içilmeyen biralara ne olacak?, System.String[]

İngiltere'de sosyal hayatın merkezi olan publar diğer kamu mekanları gibi bilinmeyen bir süreliğine kapandı. Peki bu publarda bulunan neredeyse 25 milyon litre biraya ne olacak?

Eğer bu yaz da publar açılmazsa neredeyse 25 milyon litre bira çöpe gidebilir.

Gerçek Ale için Kampanya'nın (Camra) başında olan Tom Stainer, "Bu bütün kaynağın ve iyi biranın üretimi için kullanılan yeteneğin boşa gitmesi demek; çok üzücü" diyor.

Stainer, İngiltere'de bulunan 39 bin pubın ortalama 15 varil biraya sahip olduğunu düşünüyor.

Pastörize olmuş biraların çoğunun, lager de dahil olmak üzere, teslim edildikten sonra 3-4 ay ömrünün olduğu düşünülüyor.

Diğer pastörize edilmeyenlerin biraların ömrü ise 6-9 ay arasında değişiyor.

Eşiyle beraber güneybatı Londra'da bir pub ve bira fabrikası işleten Keris de Villiers, "Paket servis yapabiliriz ancak bu da dar bir kaldırımın köşesinde bira satmak anlamına gelir; insanların sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğinden bu da çok sorumlu bir iş olmaz. Bütün bu durum gerçekten çok üzücü" diyor.

Marketlerin alkol satışı yükseldi

Diğer yandan pubların, cafelerin ve restoranların kapanmasıyla beraber ülkedeki süpermarketlerde alkol satışı neredeyse beş katına çıktı.

Stainer, "Ülkenin şu an uğraştığı en büyük dert bu değil ama insanlar böyle şeyleri özlüyor. İnsanların sinemaya, cafeye ya da bira içmeye gitmesi gibi şeyler hayatta önem verdiğimiz detaylar" diyor.

Bazı bira fabrikaları ve dağıtımcılar ise dolu varilleri sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdikten sonra ücretsiz geri alabileceklerini duyurdu.





Gloucestershire'daki Severn Bira Fabrikası'nın müdürü Iain Crockett, böyle bir durumda bira varillerini taşıyan kişilerin boş variller yerine dolularını mahzenlere götürmesi gerekeceğinden çok zorlanabileceklerini söylüyor.

Bu yüzden küçük bira fabrikası işletmecileri için kapasiteleri sınırlı olduğundan bu durumun güçlük yaratacağını; bu yüzden publar açılmadan birkaç hafta önceden haber verilmesini talep ediyor.

Kimi pub sahipleri daha şimdiden variller dolusu son kullanma tarihi geçmiş birayı boşaltırken devlet yetkilileri kullanılmayan biranın vergisini geri alabilecekleri için bu yöntemi tavsiye etmiyor.

Brewdog bira fabrikasının yaptığı gibi kimi üreticiler ise ellerinde kalan alkolden el dezenfektanı üretiyor.

Diğer yandan hükümet de pub sahibi işletmecilere açıkladıkları ekonomik paket kapsamında yardımda bulunduklarını söylüyor.





İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:15 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var         
13:13
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek         
13:07
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı         
13:06
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi         
13:01
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi         
13:00
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak         
12:51
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı         
12:47
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi         
12:43
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı         
12:39
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak         
12:36
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti         
12:35
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı         
12:32
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı         
12:26
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor         
12:24
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 15:45:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: İngiltere'de bir süreliğine kapanan publarda içilmeyen biralara ne olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]