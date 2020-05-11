Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Pazar akşamı yaptığı açıklama ile kamuoyuna ana hatlarını duyurduğu koronavirüs önlemlerindeki ilk temkinli yumuşatma adımları eleştirilerle karşılandı.

Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kamuoyuna ana hatlarını duyurduğu koronavirüs önlemlerindeki ilk temkinli yumuşatma adımları eleştirilerle karşılandı.

23 Mart'tan bu yana uygulanan "Evde Kal-Sağlık Sistemini Koru-Hayat Kurtar" olan mesajı, "Tedbiri Bırakma-Virüsü Kontrol Et-Hayat Kurtar" olarak değiştiren planla halka, dış mekanlarda daha uzun süre kalabilme ve ev halkı dışından bir kişiyle mesafeli olarak bir araya gelebilme izni veriliyor.

Ama en önemlisi iki aya yakın süredir felce uğrayan ekonominin hareketlendirilmesi amacıyla evden çalışması mümkün olmayan, inşaat ve imalat sektörü gibi alanlarda çalışan işçilerin işe gitmesi teşvik ediliyor.

Fakat yeni plan Birleşik Krallık içindeki özerk bölgeler İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler yönetimleri tarafından benimsenmedi, ana muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer planın belirsizliklerle dolu olduğunu söyledi.

İşçi sendikaları 'işe dönme' tavsiyesine temkinle yaklaşılması gerektiğini çünkü planın işçilerin sağlık ve güvenliğinin sağlanması konusunda net önlem ve güvenceler içermediğini söylediler.

Başbakan Johnson planının ayrıntılarını bugün parlamentoda anlatacak ve planın ayrıntıları 50 sayfalık bir raporla açıklanacak.

Planda neler var?

Johnson planını açıklarken koronavirüs salgını önlemlerinden ayrıntılı olmayan ve "şartlı" bir tür "çıkış stratejisi" de verdi.

Kontrolsüz bir salgın halinin 5, salgının yok edilmesinin ise 1 olarak tanımlandığı beş aşamalı bir plan içerisinde Mart ayından bu yana 4'üncü aşamada olunduğunu söyleyen Başbakan, şimdi temkinli bir şekilde 3'üncü aşamaya doğru bir adım atılmış olduğunu kaydetti.

Başbakan, "her şeyin istendiği gibi gitmesi şartıyla yeni bir aşamaya geçilebileceğini," kreş ve ilkokulların 1 Haziran tarihinde kısmen açılabileceğini, yine gidişata bağlı olmak koşuluyla ülkenin önemli bir gelir kaynağını oluşturan turizm sektörünün de kısmen Temmuz başında açılabileceğini söyledi.





Bu kapsamda dış mekanı olan lokantalar, kafeler ile sosyal mesafe kurallarını uygulamak şartıyla ibadet yerleri ve bazı sinemalar da açılabilecek.

Şu ana kadar evine kapanan ve günde bir kere egzersiz ya da alışveriş gibi ihtiyaçları için çıkması tavsiye edilen halka bundan böyle daha uzun süreyle egzersiz yapabilecekleri, plajlar ya da ulusal parklar gibi yerlere gidebilecekleri, balık tutma, golf ve tenis gibi faaliyetleri aile içinde kalmak koşuluyla yapabilecekleri söylendi.

İnsanlar ayrıca dış mekanlarda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor yapar ya da otururken evlerinde yaşamayan bir diğer kişiyle mesafeli kalmak koşuluyla buluşabilecek.

Eleştirenler ne söylüyor?

Başbakan ekonominin tamamıyla faaliyete geçebilmesi için öncelikle salgının net bir şekilde kontrol altına alınmış olması gerektiğini söyledi ama özellikle inşaat ve imalat sektöründe çalışan yani evden çalışmayı sürdüremeyenleri işe gitmeye teşvik etmesi sendikaların endişeli açıklamalarıyla karşılandı.

İşçi sendikaları planların açıklanmasından önce de bu konuda kaygılarını belirtmişler, işyerleri ve toplu taşımada koronavirüs önlemlerine riayet edilmesinin nasıl sağlanacağını sormuşlar, işçilerin güvenliğinin işverenin 'iyi niyetine' bırakılmaması gerektiğini söylemişlerdi.





Dünkü açıklamalardan sonra kamu çalışanları sendikası Unison'un başkanı Dave Prentis "İşe dönüş güvenli olmalı. Aceleye getirilmemeli ve acele edeceğiz derken çalışanların güvenliğiyle oynanmamalı. Ekonomi önemli ama hayatlar da önemli" dedi.

Eğitim Sendikası NEU 1 Haziran'da ilkokulları açma planının çok tehlikeli olacağını henüz salgının yayılış hızının fazlasıyla yüksek olduğunu söyledi.

Ulusal Sendikalar Konfederasyonu (TUC) Genel Sekreteri Frances O'Grady ise hükümeti işverenleri "sıkı" güvenlik önlemleri almaya zorlayan adımlar atmaya çağırdı.

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği de ayrıntı istedi ve "yeniden başlayıp, örgütleyip, işe girişebilmemiz için pratik sorulara cevap verilmesi gerekiyor" dedi.

İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer Pazar akşamı "Başbakan fiilen milyonlarca insana yarın (Pazartesi) 12 saat sonra işe gidin demiş oldu. Fakat bunun kuralları belli değil. Toplu taşımada bunun nasıl yaşanacağını bilmiyoruz. Çok sayıda soru işareti var" diye konuştu.

Muhalefetin gölge Çalışma Bakanı Ed Miliband ve çalışanların haklarından sorumlu bakan yardımcısı Andy McDonald, çalışanlara güvenliklerini nasıl sağlayacaklarına ilişkin bilgi verilmeden 12 saat öncesinden işe gidin tavsiyesi vermenin "sorumsuzca ve yanlış" bir adım olduğunu bildirdiler ve hükümeti işyerlerinde Covid-19 risk değerlendirmelerini yapılmasını ve mesafe önlemleri alınmasını zorunlu kılan adımları atmaya çağırdılar.

Başbakan Johnson işe dönmeye teşvik ettiği "evden çalışması mümkün olmayan" işçilere, "toplu taşıma araçlarını mümkün olduğu kadar kullanmayın" dedi ama büyük şehirlerde, özellikle Londra'da bunun hayata geçirilmesi birçok çalışan açısından mümkün görünmüyor.

Özerk bölgelerde 'evde kal' ısrarı

Johnson'un açıklamaları Başbakan'ın "dört ulus" yaklaşımını da bölmüş oldu. Başbakan kararları alırken geniş kesimlere ve İngiltere'ye ek olarak İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler özerk yönetimlerini de kastederek Birleşik Krallık içindeki dört ulusun temsilcilerine de danıştığını söylüyor.





Fakat, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yönetimleri "evde kal" mesajının yerine "tedbiri bırakma" mesajına geçmeyi kabul etmiş değil.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon haftalardır uygulanan önlemlerin gevşetilmesinin vazgeçilmesinin felaket olacağını söyleyerek halka "evde kalmaya devam" mesajı verdi. Sturgeon, Başbakan Johnson'un "tedbiri bırakma" mesajının fazlaca muğlak olduğunu söyledi.

Galler Başbakanı Mark Drakeford da bölgesinin halkına "evde kal" mesajının değişmediğini duyurdu. Bölgede sadece egzersizle ilgili kurallar biraz gevşetiliyor ve bahçe malzemesi satan dükkanların açılmasına izin veriliyor.

Kuzey İrlanda yönetimi ise bölgede uygulanacak kuralları bugün değerlendirecek fakat Johnson'un açıklaması öncesinde "evde kal" tavsiyesinin sürmesi yönünde bir eğilim vardı.

'İmkansızı yapmaya çalışıyor'

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle'ın analizi:

Başbakan fiilen imkansızı yapmaya çalışıyor. Elindeki sınırlı imkanlarla virüsün yayılmasını kontrol altında tutarken bir yandan da normal hayata dönüşü başlatmak istiyor.

Aşının yokluğunda hükümetin salgının yeniden hızlanmasını önlemesi şart.

Fakat burada bir sorun var. Son bir ay içinde test sayısının çok artırılmasına rağmen İngiltere'nin virüsün yayılmasını engelleme kapasitesinde büyük boşluklar var. Test sonuçlarının alınması çok uzun, bazen günlerce sürüyor ve düzenli olarak test olması gereken bakımevi çalışanları gibi gruplar yer yer hala test imkanlarının yaratılmadığını bildiriyorlar.

Hastalığa yakalanmış kişilerle yakın temas içinde olanların bulunup izlenmesini ne kadar başarabileceğimiz de belirsiz. Temasların bir cep telefonu uygulamasıyla belirlenmesi ve hastalık halinde uyarılmasını sağlayan sistem geçen hafta Isle of Wight'ta denendi. Sonuçları henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla "görünmez bir düşman" karşısında tek kolumuz da bağlı bir şekilde ilerliyoruz.

Yalnız değiliz aslında. Başka ülkeler de buna benzer sorunlar yaşıyor. Fakat bu konuda daha hazırlıklı olan Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin epey gerisinde olduğumuz kesin.





Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:00 


Son Dakika

Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu         
20:12
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor         
20:08
Bahçeli'den Akşener'in Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir         
20:05
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi         
19:32
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
18:54
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi         
18:54
DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber DEİK Norveç İş Konseyi Başkanı'ndan gemi inşacılara müjdeli haber         
18:45
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:38
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü         
18:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı         
18:29
İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü İstanbul'da trafik yoğunluğu koronavirüs öncesi döneme geri döndü         
18:26
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi         
18:22
Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir Erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedeni kandaki bir enzim olabilir         
18:17
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz         
18:07
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir         
18:05
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi         
17:40
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı         
17:39
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı         
17:36
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı         
17:36
Sahilde güneşlenirken polise yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı Sahilde güneşlenirken polise yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı         
17:34
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
17:33
HDP'li Önder, Meral Akşener'in HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi         
17:24
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı         
17:11
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz         
17:01
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin         
16:56
İBB'nin İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik         
16:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 20:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: İngiltere'de Boris Johnson'un önlemleri hafifletme planları 'belirsizlik'le suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]