Koronavirüs İngiltere'de halk sağlığına yönelik 'ciddi ve yakın bir tehdit' ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs İngiltere'de halk sağlığına yönelik 'ciddi ve yakın bir tehdit' ilan edildi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs İngiltere'de halk sağlığına yönelik 'ciddi ve yakın bir tehdit' ilan edildi

7 saat önce

İngiltere, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü halk sağlığı için "ciddi bir tehdit" ilan etti ve salgınla mücadele etmek üzere alınan yeni önlemler açıkladı.

Koronavirüs İngiltere'de halk sağlığına yönelik 'ciddi ve yakın bir tehdit' ilan edildi, System.String[]

İngiltere, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü halk sağlığı için "ciddi bir tehdit" ilan etti ve salgınla mücadele etmek üzere alınan yeni önlemleri açıkladı.


İngiltere Sağlık Bakanlığı pazartesi günü, koronavirüs görülen insanların artık zorla karantinaya alınabileceğini ve serbest bırakılmayacağını bildirdi. Koronavirüsü "ciddi ve uzak olmayan" bir tehlike olarak nitelendiren Bakanlık, İngiltere'deki iki hastanenin virüsten etkilenenlere vakfedildiğini açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:14 
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