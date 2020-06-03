Koronavirüs: İngiltere'de ibuprofen ilacı Covid-19 tedavisinde deneniyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de ibuprofen ilacı Covid-19 tedavisinde deneniyor

İngiltere'de koronavirüs hastaları için ibuprofen ilacının denendiği bir çalışma başlatıldı.

Koronavirüs: İngiltere'de ibuprofen ilacı Covid-19 tedavisinde deneniyor, System.String[]

İngiltere'de koronavirüs hastaları için ibuprofen ilacının denendiği bir çalışma başlatıldı.

Araştırma ekibi, aynı zamanda ağrı kesici olarak kullanılan ibuprofenin solunum güçlüğünü giderebileceğini ve hastaları solunum cihazına bağımlılıktan kurtarabileceğini düşünüyor.

Londra'daki Guy's and St Thomas Hastanesi ve King's College Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında burada koronavirüstedavisi gören hastaların yarısına rutin tedavilerine ek olarak ibuprofen de verilecek.

Hastalar tablet yerine, iltihaplı romatizma hastalarının kullandığı lipid ibuprofen kullanacak.

Hayvalardaki denemelerde olumlu sonuç alındı

Hayvanlar üzerindeki çalışmalar, ilacın akut solunum yetersizliği sendromunu tedavi edebileceğine işaret ediyor. Bu sendrom, ağır koronavirüs vakalarındaki semptomlardan biri.

Araştırma ekibinden Prof. Mitul Mehta, "Çalışmayı bu sonucun insanlarda da alınıp alınamayacağını görmek için yapıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınının başlangıcında orta şiddetteki vakalarda ibuprofenin riskli olabileceğine dair kaygılar vardı.

Bir tıp doktoru olan Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçların enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabileceğini söylemiş ve hastalara bunun yerine parasetamol almaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Ancak İngiltere'de İnsan Tıbbı Komisyonu Nisan'da koranavirüs vakalarında parasetamol gibi steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçların da güvenli olduğunu açıklamıştı.

İki ilacın da ateş düşürebileceği ve grip benzeri semptomların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), hafif vakalarda ibuprofene göre daha az yan etkisi olduğu için parasetamol alınmasını öneriyor.

Mide ülseri olanlara ibuprofen önerilmiyor.

Koronavirüs, İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:37 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'de ibuprofen ilacı Covid-19 tedavisinde deneniyor - Son Dakika Dünya

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