Koronavirüs: İngiltere'de iki kişide virüs tespit edildi - Son Dakika
BBC
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Koronavirüs: İngiltere'de iki kişide virüs tespit edildi

6 saat önce

Koronavirüs, İngiltere'ye de sıçradı.

Koronavirüs: İngiltere'de iki kişide virüs tespit edildi, System.String[]

İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, ülkede aynı aileden iki kişide koronavirüs rastlandığını açıkladı.

Chris Whitty konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastalar, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından tedavi altına alındı ve virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için daha önce denenmiş, test edilmiş kontrol yöntemleri devreye soktuk" dedi.

Whitty, durumun Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) de bildirildiğini ve kurumla yakın işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

Bunlar İngiltere'de görülen ilk vakalar olurken, şu ana kadar virüsün görüldüğü ülke sayısı da 19'a yükseldi.

Çin'de 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, 10 bin kişide de koronavirüs virüs tespit edildi. Çin dışında tespit edilen vaka sayısı ise 100.

WHO, dün virüs nedeniyle "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:15 
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