Koronavirüs: İngiltere'de izolasyon kurallarını ihlâl edenlere 10.000 sterlin ceza kesilecek - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de izolasyon kurallarını ihlâl edenlere 10.000 sterlin ceza kesilecek

Birleşik Kırallık hükümeti, İngiltere'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendilerini izole etmeleri istenen kişilerin izolasyon kurallarını art arda çiğnemeleri durumunda 10.000 sterlin (yaklaşık 97.616 TL) para cezasına çarptırılacakları belirtildi.

Birleşik Kırallık hükümeti, İngiltere'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendilerini izole etmeleri istenen kişilerin izolasyon kurallarını art arda çiğnemeleri durumunda 10.000 sterlin (yaklaşık 97.616 TL) para cezasına çarptırılacakları belirtildi.

Koronavirüs takip sistemi tarafından virüse yakalanmış kişilerle yakın temasta bulunduğu belirlenenlerin de kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Bu kişiler de izolasyon kurallarını ihlal ederse 10.000 sterlinlik ceza ile karşı karşıya kalabilecek.

İlk ihlalde 1000 sterlinlik ceza öngörülürken, ihlallerin tekrarlanması durumunda ceza tutarı 10.000 sterline kadar çıkacak.

28 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere göre kendilerini izole etmesi istenen kişiler düşük gelir grubundan ise 500 sterlin tutarındaki tek seferlik devlet desteğinden faydalanabilecekler.

BBC'ye konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, herkesin kurallara uyması durumunda ülke genelini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarına ihtiyaç olmayacağını ifade etti.





Başbakan Boris Johnson'ın Salı günü bir dizi yeni koronavirüs tedbirini açıklaması ve hanehalklarının birbirleriyle görüşmelerinin kısıtlı bir süre için yasaklaması bekleniyor.

İngiltere'nin koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını ifade eden Boris Johnson'ın pubların açık kaldığı süreyi de kısaltması bekleniyor.





İngiltere'de koronavirüs salgını ne durumda?

Birleşik Krallık içerisinde koronavirüs vakalarının en hızlı arttığı yer İngiltere.

İngiltere'de tespit edilen yeni vaka sayılarının bir hafta içerisinde ikiye katlanmaya başladığı belirtildi.

Cumartesi günü 4 bin 422 yeni vaka tespit edilirken, 27 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Vaka sayılarında hızlı bir artış yaşansa da, hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının sayısı ve koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısındaki artış hızı, vakalarda gözlenen trende kıyasla daha yavaş seyrediyor.

Sağlık Bakanı Hancock: Aşı bu yıl içinde hazır olabilir

Herkesi hükümetin belirlediği kurallara uymaya çağıran Sağlık Bakanı Hancock, izolasyon kurallarını uygulamayı reddeden bir kişiyi polise ihbar etmekten çekinmeyeceğini vurguladı ve hükümetin yeni tedbirlerinin aşırı katı olduğu eleştirilerine katılmadığını söyledi.

Aşı çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Hancock, bu yıl bitmeden bir Covid-19 aşısının geliştirilmesi konusunda hala iyimser olduğunu ifade ederek, "Gelecek birkaç ay içerisinde süvari birlikleri yetişecek. Aşı, iyileştirilmiş test sistemi ve gelişmiş tedavi yöntemleri yolda. Ancak o zamana kadar insanların güvenliği için hepimiz kurallara uymalıyız" diye konuştu.

Koronavirüs: İngiltere'de izolasyon kurallarını ihlâl edenlere 10.000 sterlin ceza kesilecek

Türk Lirası, Koronavirüs, İngiltere, Sterlin, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:27

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'de izolasyon kurallarını ihlâl edenlere 10.000 sterlin ceza kesilecek - Son Dakika Dünya

BBC
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