Koronavirüs: İngiltere'de otomobil satışları 1946'dan bu yana en düşük seviyede - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'de otomobil satışları 1946'dan bu yana en düşük seviyede - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: İngiltere'de otomobil satışları 1946'dan bu yana en düşük seviyede

6 saat önce

Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliğin'nin (SMMT) verilerine göre ülke genelinde Nisan ayında sadece 4 bin yeni araç, plaka başvurusu yaptı.

Koronavirüs: İngiltere'de otomobil satışları 1946'dan bu yana en düşük seviyede, System.String[]

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle otomobil satışları, 1946'dan bu yana en düşük seviyeye inerek durma noktasına geldi.

Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliğin'nin (SMMT) verilerine göre ülke genelinde Nisan ayında sadece 4 bin yeni araç, plaka başvurusu yaptı.

Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97'lik bir düşüşü ifade ediyor.

Geçen yıl Nisan ayında 161 bin 64 yeni araç kaydı yapılmıştı.

Arabaların çoğunu şirketler aldı

Salgında tüm iş yerleri gibi otomobil bayileri de kapanmıştı.

Bu araçların yüzde 70'inin şirketler tarafından satın alındığı ve çoğunun salgından öncesi sipariş edildiği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, bu yıl toplam 1 milyon 680 bin araç kaydının yapılmasının beklendiğini söylüyor. Geçen yıl bu sayı 2,3 milyondu.

Otomobil fabrikaları çalışanları bu hafta işbaşı yapmaya başlayacak. Ancak fabrikaların tam kapasite üretime geçmesinin zaman alacağı belirtiliyor.

Koronavirüs salgını, otomotiv sektöründe satışların düştüğü ve dizel araçlara talebin azaldığı bir döneme rastladı.

BBC Ekonomi Muhabiri Theo Leggett, birçok kişinin salgında işini kaybettiği bir dönemde arabalarını satmakta zorlanacak firmaların, satışlarını canlandırmak için iddialı kampanyalar başlatmasının beklendiğini söylüyor.

Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:05 


Son Dakika

136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı 253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu         
16:29
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi         
16:12
ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti         
16:11
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı         
16:09
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek         
16:09
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı         
16:00
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi         
15:57
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor 253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor         
15:54
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu         
15:44
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır         
15:13
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 18:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: İngiltere'de otomobil satışları 1946'dan bu yana en düşük seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]