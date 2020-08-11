Koronavirüs: İngiltere'de salgın yüzünden Mart-Temmuz döneminde 730 bin kişi işsiz kaldı

İngiltere'de Mart-Temmuz döneminde 730 bin kişinin işini kaybettiği açıklandı.

Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) açıkladığı verilere göre, koronavirüs salgını en çok 18-24 yaş grubundaki ve 65 yaşın üstündeki çalışanlarla beden işçilerini etkiledi.

Ülkede bu oranda bir düşüş son kez 2009'da görülmüştü.

Düşüşün Haziran'dan itibaren yavaşladığı belirtiliyor.

'İşsizlik yüzde 7,9'a çıkabilir'

ONS'nin verileri hala kadroda göründükleri için bu dönemde ücretli ya da ücretsiz izne çıkarılan kişileri kapsamıyor.

Bu nedenle verilerin pandemi sürecinin etkilerini tam olarak yansıtmadığı vurgulanıyor.

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,9 civarında.

Ancak bazı uzmanlar, 2021'in ortasında bu oranın yüzde 7,9'a çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

ONS'nin verilerine göre Temmuz'da devlet yardımı alan işsiz ya da düşük gelirli kişilerin sayısı Mart'ta itibaren yüzde 117 artarak 2,7 milyona ulaştı.

Sonuçları dün yayımlanan bir araştırma, ülkedeki işverenlerin üçte birinin Ekim ayına kadar işçi çıkarmaya hazırlandığını orta koymuştu.

Aralarında HSBC, British Airways, BP, Rolls Royce, Virgin Atlantic, Ryanair ve EasyJet'in de bulunduğu çok sayıda şirket binlerce çalışanının işine son vereceğini açıklamıştı.

Hükümet Mart'tan bu yana, zora giren şirketlerin çalıştırmayacağını beyan ettiği işçilerin maaşlarının yüzde 80'ini ödüyor.