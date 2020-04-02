Koronavirüs: İngiltere'de solunum cihazları ölme ihtimali yüksek hastalardan çıkarılıp gençlere... - Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs vakaları hızla artarken, ihtiyacı olan herkese solunum cihazı sağlanamaması halinde doktorlara, yaşama ihtimali daha düşük görülen hastalardan cihazların çıkarılıp daha genç hastalara takılması gerekebileceği uyarısı yapıldı.

Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) aşırı yoğunluk durumunda doktorların atması gereken adımlar konusunda bir rehber hazırlandı.

Tabipler sendikası ve meslek örgütü British Medical Association (BMA) tarafından yayımlanan belgede, durumu ilerleme kaydetmeyen Covid-19 hastalarından solunum cihazlarının çıkarılıp hayatta kalma ihtimali yüksek olanlara takılması gerekebileceği belirtildi.

Çarşamba günü İngiltere'de koronavirüsten ölenlere 563 kişi daha eklendi ve toplam can kaybı 2 bin 352'ye yükseldi. Önceki güne kıyasla ölenlerin sayısında üçte bire yakın artış oldu. Vaka sayısı ise 29 bin 474 oldu.

Hastanelerde kaynak sınırına ulaşıldığında, hangi hastalara bakım yapılacağına dair karar vermede doktorlara etik bir rehber sunma amacıyla hazırlanan belgede, daha genç ve sağlıklı kişilere öncelik verilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Solunum cihazı sayısının sınırlı olması nedeniyle birçok hastanın bakımının mümkün olmayabileceği belirtiliyor.

Rehberin hazırlanma nedenine dair açıklamada, salgının doruğa ulaştığı anda "ciddi sağlık gereksinimleri mevcudun önüne geçebilir ve hayat kurtarıcı sınırlı kaynakların nasıl dağıtılacağı konusunda zor kararlar almak gerekebilir"denildi.

Yetkililer, salgının hız kazanacağı dönemde ihtiyaç duyulan 30 bin yeni solunum cihazının sadece 30'unun gelecek hafta kullanıma girebileceğini belirtti.