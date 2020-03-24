Koronavirüs: İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması davası video bağlantıyla görülecek

İngiltere'de 10 binden fazla Türk vatandaşını ilgilendiren Ankara Anlaşması temyiz davası Covid-19 salgını nedeniyle 26 Mart Perşembe günü video bağlantı üzerinden Yargıtay'da görülecek.



Koronavirüs salgını sebebiyle duruşma internet üzerinden görüntülü konuşmaya imkan veren Skype veya benzeri bir uygulama üzerinden gerçekleşecek. İki tarafın da avukatları tezlerini Skype üzerinden savunacak.