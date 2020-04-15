Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki... - Son Dakika
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Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki...

6 saat önce

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle üç hafta önce başlatılan kısıtlamalar sürecinde en az 16 kadının aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Koronavirüs: İngiltere'de üç haftalık kısıtlamalar döneminde aile içi şiddet sonucu ölümler 'iki..., System.String[]

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle üç hafta önce başlatılan kısıtlamalar sürecinde en az 16 kadının aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu sayı, son 10 yıl ortalamasının iki katından fazla.

Guardian gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'de erkekler tarafından öldürülen kadınların kaydını tutan Counting Dead Women (Ölü Kadın Sayımı) adlı projenin kurucusu Karen Ingala Smith'in, 23 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında, aralarında çocukların da olduğu en az 16 ölüm olayı tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.

Son 10 yıllık dönemde aynı tarihlerde bu tür ölümlerin ortalaması beş, genel olarak 10 yıllık dönem ortalaması ise yedi olarak görülüyor.

İnternet taramaları ve sosyal medya üzerinden irtibata geçilmesi yoluyla tutulan kayıtlarla ilgili bu veriler Çarşamba günü telekonferansla toplanan Parlamento'daki karma komisyonda gündeme getirildi.

Komisyonda İngiltere ve Galler'i temsilen yer alan hukuk müşaviri Vera Baird bu verilere ilişkin olarak, "Normalde haftada iki olan aile içi şiddet kurbanı kadın sayısı, haftada beşe yükselmiş görünüyor, bu krizin boyutunu gösteriyor" diye konuştu.

Aile içi şiddet konusunda kampanya yürütün ve yardım sunan kuruluşlar da, kısıtlamalar başladıktan sonra yardım hatlarını arayanların sayısında artış olduğunu ve İngiltere'deki bu gelişmelerin diğer ülkedeki durumlarla benzerlik gösterdiğini ifade ediyor.





'Kadınların sürekli maruz kaldığı tacizin düzeyini görüyoruz'

Verileri toplayan Smith ise konuyla ilgili olarak, "koronavirüsün şiddet eğilimli erkekler yarattığını sanmıyorum. Burada, kadınların sürekli maruz kaldığı tacizin düzeyini görüyoruz" diyerek şöyle devam etti: "Kısıtlamalar bazı kadınların desteğe erişimi ve ortamdan kaçış olanaklarını sınırlanmış olabileceği gibi, bazı erkeklerin şiddet eğilimlerini kontrol altında tutmak için aldıkları önlemleri de engellemiş olabilir."

Erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısının artmasıyla ilgili temkinli konuşmak gerektiğini belirten Smith, son 10 yılda İngiltere'de erkekler tarafından öldürülen kadınların ortalaması alındığında, bu 21 günlük dönemde yedi kadının öldürülmüş olmasının beklendiğini, ancak kısıtlama döneminde bu sayının en az 16 ile son 10 yılın ortalamasının iki katından fazla olduğunu vurguladı.

Smith'in verileri, söz konusu dönemde en az yedi kişinin eşleri veya eski eşleri tarafından, üç kişinin ise babaları tarafından öldürüldüğü iddialarını gündeme getiriyor.





'Suç bildirim süresi uzatılmalı'

Aile içi şiddetle ilgili çalışma yürüten Nicole Jacobs da komisyonda yaptığı konuşmada, bu konudaki suçların polise bildirilmesi için belirlenmiş sürenin, kadınların güvenliği açısından uzatılması gerektiğini söyledi.

Normalde niteliksiz saldırı ve taciz suçlarıyla ilgili yargılamaların altı ay içinde sonuçlanması gerekiyor.

Jacobs ayrıca kısıtlamalar kalktıktan sonra bu alanda çalışma yürüten kuruluşlara başvurularda patlama yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, hükümetin yardım kuruluşlarına ayırdığı ek fonların hizmet veren kesimlere ulaştırılmasının önemini vurguladı.

İngiltere'de hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ihbarlarında artış olduğunu belirterek, online yardım hizmetleri ile telefon yardım hatlarının desteklenmesi için 2 milyon sterlinlik destek paketi açıklamıştı.





İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 08:30 

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