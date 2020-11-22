Koronavirüs: İngiltere'de ülke genelindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından 3 aşamalı sisteme geri dönülecek - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de ülke genelindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından 3 aşamalı sisteme geri dönülecek

22.11.2020 13:22
Koronavirüs: İngiltere'de ülke genelindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından 3 aşamalı sisteme geri dönülecek, System.String[]

İngiltere Başbakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki mevcut sokağa çıkma kısıtlamalarının 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından bölgesel kısıtlamaların uygulanmasını öngören üç aşamalı sisteme geri dönüleceğini açıklad.

İngiltere Başbakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki mevcut sokağa çıkma kısıtlamalarının 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından bölgesel kısıtlamaların uygulanmasını öngören üç aşamalı sisteme geri dönüleceğini açıkladı.

Başbakan Boris Johnson'ın yarın önümüzdeki döneme ilişkin planlar hakkında parlamentoya bilgi vermesi öngörülüyor.

Yakından takip edilen konuların başında Noel döneminde kısıtlanma uygulanıp uygulanmayacağı geliyor.

İngiltere'de toplam koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyona yaklaşmış durumda. Son açıklanan verilere göre, günlük vaka sayısı 20 bin civarında seyrediyor.

Toplam can kaybı da 54 bini aşarken, günlük ölüm sayısı 300'ün üzerinde.

Başbakanlık açıklamasında, 2 Aralık'tan sonra salgının yayılma hızının kontrol altına alınması için en fazla kısıtlama uygulanan bölgelerin sayısının artacağı belirtildi.

Uygulanacak kısıtlamaların detayları henüz bilinmiyor. Ancak BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, üç aşamalı sistemde pub ve restoranların saat 22.00'de kapatılması uygulamasının uzatılması bekleniyor.

Johson'ın yapacağı açıklamada, pub ve restoranlar için son sipariş saatinin 22.00 olması ancak içecek ve yiyeceklerin bitirilmesi için bir saat daha süre verilmesinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Hükümet 'Covid kış planını' görüşüyor

İngiltere hükümeti, bugün "Covid kış planı" olarak adlandırılan Aralık ayından sonrasına ilişkin önlemleri ele alıyor.

Başbakanlık Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki kısıtlamaların yürürlükte olduğu bur dönemde herkesin çabası virüsün yeniden kontrol altına alınması, yayılımının yavaşlatılması ve NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) üzerindeki baskının hafifletilmesine odaklanıyor" dedi ve ekledi:

"Ancak başbakan ve bilim danışmanları, virüsün halen ortalıkta olduğunu net bir şekilde ifade ediyor ve bölgesel kısıtlamaların uygulanmaması halinde aşı ile yoğun test programının etkisini göstermesinden önce hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceğini düşünüyor. Bu durum, ülkenin kaydettiği ilerlemeyi tehlikeye atabilir ve bir kez daha NHS üzerinde kaldırılamayacak bir baskı oluşması riskini beraberinde getirebilir."

İngiltere'de Kasım başında ülke geneline dair yürürlüğe sokulan uygulama kapsamında bir ay süreyle temel ihtiyaçlar dışında sokağa çıkılması kısıtlandı.

Bu kapsamda, hayati önem taşımayan pub, restoran ve mağaza gibi işletmeler kapalı ve sosyal hayat da asgari düzeye indirilmiş durumda. Farklı hanelerde yaşayan insanların ev ortamında bir araya gelmesi yasak.

Okullar ve üniversitelerde ise eğitim-öğretim süreci devam ediyor.

Üç aşamalı sistem nasıl işliyor?

Kasım başında ülke genelinde bu kısıtlamalar yürürlüğe sokulmadan önce üç aşamalı bölgesel sistem yürürlükteydi.

Bu sisteme göre, "Orta Tehdit" düzeyinde değerlendirilen yerlerde toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu, restoran ve barların 22.00'de kapanması ve ayrı evlerden en fazla altı kişinin bir araya gelebilmesi kuralları uygulanıyordu.

"Yüksek Tehdit" değerlendirmesi yapılan bölgelerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanmış ve dış mekanlarda da en fazla altı kişinin bir araya gelmesine izin verilmişti.

"Çok Yüksek Tehdit" aşamasındaki bölgelerde ise iç mekanlardaki tüm sosyal buluşmalar yasaklanmış, restoran, bar ve publar tamamen kapatılmıştı.

İngiltere genelindeki bölgelerin vaka sayılarındaki gidişat izlenerek hangi kademede yer alacağına karar veriliyordu.





Koronavirüs: İngiltere'de ülke genelindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından 3 aşamalı sisteme geri dönülecek

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs: İngiltere'de ülke genelindeki kısıtlamaların sona ermesinin ardından 3 aşamalı sisteme geri dönülecek - Son Dakika

BBC

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