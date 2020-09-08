Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayısı hızla yükseliyor, ama ölümler düşük - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayısı hızla yükseliyor, ama ölümler düşük

Son dönemde salgının en çok gençler arasında yayılması nedeniyle İngiltere'de koronavirüs ölüm oranları çok düşük. Yetkililer, en yüksek noktaya geri dönülmemesi için gençlere kurallara uyma çağrısı yapıyor.

İngiltere'de koronavirüs vakalarının eylül ayının birinci haftasında önceki haftaya göre gösterdiği keskin yükseli,ş yetkililer ve uzmanlarda kaygı yaratıyor.

Bilim kurulu üyelerine göre ağır vaka ve ölüm sayısının düşük olmasının sebebi salgının en çok gençler arasında yayılması.

Bu yaş grubuna hastalığı yayma potansiyelini unutmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uyma konusunda uyarıyorlar.

İki gün üst üste yeni vakaların 3 bine yakın seyretmesine karşın, günlük ölümler daha düşük gerçekleşti.

Ancak ağustosun son haftasında nüfusa oranla 100 binde 13,9 olan vaka oranının eylülün birinci haftasında 100 binde 21,3'e kadar tırmanması büyük bir sıçramaya işaret ediyor.

İngiltere'nin 100 binde 20 vakayı, dönüşte karantina uygulanacak ülkeler için eşik olarak koyduğu düşünüldüğünde bu vahim bir tablo.

Londra'daki Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi'nden, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Profesör John Edmunds R0 sayısı olarak bilinen virüsün yayılma hızının 1'in üzerine çıktığını, dolayısıyla riskli döneme girildiğini söyledi.

Salgının en tepe noktasına eriştiği ve günlük vaka sayılarının -sadece hastanelere gelen ağırlaşmış hastalara test yapıldığı dönemde- 6 bine ulaştığı 22 Mayıs'tan bu yana en yüksek vaka sayıları pazar ve pazartesi günleri görüldü.

Şu ana kadar kadar Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da koronavirüsten toplam 65 bin kişi öldü ve salgının yükselişte olduğu dönem yayıldığı alan bakımından İtalya ve İspanya gibi Avrupa'daki en kötü örnekleri bile geride bıraktı.





Sağlık Bakanı gençleri uyardı: Ninenizi öldürmeyin

Resmi rakamlara göre 17 ile 30 Ağustos tarihleri arasındaki koronavirüs vakaları yaş gruplarına ayırıldığında hastalık büyük ara farkla en çok 20-29 yaş grubunda görülüyor.

Bu dönemde tespit edilen pozitif vakalardan 3033'ü 50 yaş üzeri, kalan 10 bin 438'i ise 50 yaş altı nüfus arasında.

Sağlık Bakanı Matt Hancock dün gençler kuralları takip etmezse ülkenin yeni bir tepe noktasına doğru hızla ilerleyeceği uyarısını yaptı ve "Koronavirüse yakalanıp onu bulaştırarak büyükannenizi öldürmeyin" dedi.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Jonathan Van Tam da hastalığın yayılma hızındaki bu değişimin büyük kaygı kaynağı olduğunu söylemiş ve "İnsanlar fazla gevşedi. Şimdi yeniden dikkatimizi toplamak ve tehdidin hala devam ettiğini kavramak zamanı" demişti.

Profesör Van Tam vaka sayısındaki artışa rağmen hastanelere başvuranların ve ölümlerin çok düşük düzeyde olduğuna dikkat çekerek, bunun hastalığın yayıldığı yaş grubuyla bağını kurdu.

"Vakalardaki yükselişin büyük kısmının 17-21 yaş arasındaki gençler olması ve bu yaş grubunun hastalığı hafif geçiriyor olması kendileri açısından büyük şans. Fakat kendileri ağır hastalanmadıkları için hastalığı yayma potansiyelleri olduğunu unutuyorlar" diye konuştu.

Van Tam, insanlar sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymadığı takdirde İngiltere'nin önümüzdeki bi kaç ay ciddi sıkıntı çekebileceğini de ekledi.

Yerel düzeyde sıkı önlemler

Bu uyarılarla birlikte Birleşik Krallık'ın İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi hastalığın bilhassa hızlı yayıldığı bölgelerde yerel önlemler ilan ediliyor.

Galler'deki Caerphilly bölgesinde bu akşam yerel saatle 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı kondu. İskoçya'nın batısındaki iki bölgede daha ev ziyaretleri bu geceden itibaren yasaklandı.

İngiltere'nin kuzeydoğusunda da vakaların artış hızı ikiye katlandı. Yerel yetkililer esnafı, müşterilerinin detaylarını kaydetmeleri yoksa ceza alacakları konusunda uyardılar.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise İngiltere'ye gelişte yolculara çarşamba sabahından itibaren karantina uygulanacak ülke ve bölgelere 7 Yunan adasını ekledi. Midilli (Lezbos), Mikonos, Santorini, Serifos, Tinos ve Zakintos adalarından gelen yolcular kendilerini 14 gün karantinada tutacak.

Türkiye'den İngiltere'ye gelen yolcular halen karşılıklı seyahat koridoru ayrıcalıklarından faydalanıyor ve karantinadan muaf tutuluyorlar.

Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayısı hızla yükseliyor, ama ölümler düşük

Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:57

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayısı hızla yükseliyor, ama ölümler düşük - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Beşiktaş, Nazım Sangare'yi transfer etmek için teklifini yaptı Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü 20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi         
14:37
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı 18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı         
12:17
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı         
12:06
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim 3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim         
10:00
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 20:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: İngiltere'de vaka sayısı hızla yükseliyor, ama ölümler düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei