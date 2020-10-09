Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı' - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı'

09.10.2020 13:52
Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı', System.String[]

İngiltere'de iş dünyasından sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, ülkedeki Covid-19 vakalarının yaklaşık üçte birinin bar ve restoran kaynaklı olduğunu söyledi.

İngiltere'de iş dünyasından sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, ülkedeki Covid-19 vakalarının yaklaşık üçte birinin bar ve restoran kaynaklı olduğunu söyledi.

Nadhim Zahawi hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty'nin Perşembe günü milletvekillerine bir rapor sunduğunu açıkladı.

Zahawi'ye göre raporda vakaların yüzde 33'ünün bar ve restoranlardaki etkileşimden kaynaklandığı belirtiliyor.

Raporun 400 vaka baz alınarak hazırlandığı bildriliyor.

Yeniden kapatma planları

İngiltere'de salgında kapanan bar ve restoranlar 4 Temmuz'da yeniden açılmıştı.

Ancak Başbakan Boris Johnson'ın gelecek hafta ülkenin kuzeyindeki, Liverpool, Manchester ve Newcastle'ın da dahil olduğu kentlerde bar, kafe ve restoranların yeniden kapatılacağını açıklaması bekleniyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden bazı milletvekilleri bunun virüsün bulaşma oranının azaltılmasına etkisi olmayacağını öne sürdü ve bu işletmelerin yeniden kapatılmasının ekonomiye ağır bir darbe vuracağını belirtti.

Bu kararın ekonomiye olası etkisini yorumlayan Zahawi, "2020'nin geri kalanı zorlu geçecek" dedi.





Zahawi, "Ekonomi açısından gerçekten zor bir yıl. Maliye Bakanı, insanların işlerini koruyabilmesi için ekonomiye 190 milyar sterlin (245 milyar dolar) kaynak aktardı. Seyahat sektörü yüzde 2'lik bir büyümeyle olumlu seyretmesine karşın, konaklama, yeme içme, perakende ve havacılık gibi birçok sektör, tüm dünyada olduğu gibi zorda" diye konuştu.

Vaka sayıları artıyor

İngiltere'de Perşembe günü 17 bin 540 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bini aştı.

Kayda geçen 77 yeni ölümle, salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 57 bin 347'ye ulaştı.

Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı'

Koronavirüs, İngiltere, Bakan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı' - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir
Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryolar kayboldu         
13:58
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı         
12:02
Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum         
11:57
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı         
10:35
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 14:09:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei