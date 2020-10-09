Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı'

İngiltere'de iş dünyasından sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, ülkedeki Covid-19 vakalarının yaklaşık üçte birinin bar ve restoran kaynaklı olduğunu söyledi.

Nadhim Zahawi hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty'nin Perşembe günü milletvekillerine bir rapor sunduğunu açıkladı.

Zahawi'ye göre raporda vakaların yüzde 33'ünün bar ve restoranlardaki etkileşimden kaynaklandığı belirtiliyor.

Raporun 400 vaka baz alınarak hazırlandığı bildriliyor.

Yeniden kapatma planları

İngiltere'de salgında kapanan bar ve restoranlar 4 Temmuz'da yeniden açılmıştı.

Ancak Başbakan Boris Johnson'ın gelecek hafta ülkenin kuzeyindeki, Liverpool, Manchester ve Newcastle'ın da dahil olduğu kentlerde bar, kafe ve restoranların yeniden kapatılacağını açıklaması bekleniyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden bazı milletvekilleri bunun virüsün bulaşma oranının azaltılmasına etkisi olmayacağını öne sürdü ve bu işletmelerin yeniden kapatılmasının ekonomiye ağır bir darbe vuracağını belirtti.

Bu kararın ekonomiye olası etkisini yorumlayan Zahawi, "2020'nin geri kalanı zorlu geçecek" dedi.

Zahawi, "Ekonomi açısından gerçekten zor bir yıl. Maliye Bakanı, insanların işlerini koruyabilmesi için ekonomiye 190 milyar sterlin (245 milyar dolar) kaynak aktardı. Seyahat sektörü yüzde 2'lik bir büyümeyle olumlu seyretmesine karşın, konaklama, yeme içme, perakende ve havacılık gibi birçok sektör, tüm dünyada olduğu gibi zorda" diye konuştu.

Vaka sayıları artıyor

İngiltere'de Perşembe günü 17 bin 540 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bini aştı.

Kayda geçen 77 yeni ölümle, salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 57 bin 347'ye ulaştı.