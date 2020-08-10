Koronavirüs: İngiltere'de yapılan bir ankete göre ülkede her üç şirketten biri sonbaharda işçi...

İngiltere'de 2000'den fazla işverenle yapılan görüşmelere dayanan bir anket, Ekim ayında ülkedeki işverenlerin üçte birinin işçi çıkarabileceğini ve koronavirüs salgınının ekonomiyi daha da olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

İstihdam şirketi Adecco Group ile insan kaynakları dalında çalışanların meslek örgütü Chartered Institute of Personnel and Development (CPID) tarafından yapılan araştırma, görüşülen 2000'i aşkın işverenin yüzde 33'ünün 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir kısım işgücünü işten çıkarmaya hazırlandığını ortaya koydu. Bunlar arasında özel şirketler, vakıf ve yardım kuruluşları ile kamu sektöründen kurumlar var.

Guardian gazetesinde sonuçları aktarılan anket özetle hükümetin koronavirüs salgını dolayısıyla şirketlere sağladığı personel ücreti destek uygulaması son bulduğunda İngiltere'de yeni bir işsizlik dalgası yaşanacağını gösteriyor.

Hükümetin planı neden önemliydi?

Hükümet koronavirüsün ekonomiye etkilerini hafifletici önlemler kapsamında, iş yapamayan şirketlerin, çalıştıramayacağını ilan ettiği işçilerin ücretlerinin yüzde 80'inin (Ayda en fazla 2500 sterlin olmak şartıyla) ödemeyi kabul etmişti.

Fakat bu aydan itibaren işverenler ücret bütçesine katkılarını artırmaya zorlanıyor ve bu desteğin Ekim ayında -bazı şirketlerin ayakta kalamayacağı belli olsa bile- tamamen sona erdirileceği açıklandı.

Anketi yürüten CPID uzmanlarından Gerwyn Davies, "Şu ana kadar işten çıkarmalar, kuşkusuz hükümetin desteği nedeniyle düşük oldu. Fakat sonbaharda bu destek son bulduğunda, özellikle de özel sektörde tensikat bekliyoruz" diyor.

Buna karşılık salgın önlemlerinin biraz gevşetilmesi ile işe alımlar da bir miktar artmış fakat CIPD bunun, sonbaharda beklenen işten çıkarmaları karşılayacak bir artış olmadığını düşünüyor.

Bir başka beklenti de işten çıkarmaları mümkün olduğu kadar aza indirmek isteyecek şirketlerin ücretleri düşürme eğilimine girmesi.

Hali hazırda hükümet desteğine rağmen salgın nedeniyle İngiltere'de bünyesinde, fabrika işçilerinden, tezgahtarlara, hostes ve pilotlara kadar yüz binlerce kişi işini kaybetti.

Perakende Sektör Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, lokantalar ve genel olarak yiyecek servisi üzerine kurulu işyerleri de salgın döneminde çoğunlukla kapanmak zorunda kaldıklarından büyük darbe aldı ve bu sektörde iş kaybı bir önceki yılın iki mislini aştı.

Carluccio, Bella Italia, Cafe Rouge, Bistro Pierre ve Byron gibi zincirler de dahil restoran grupları ve bağımsız işletmecilerin işten çıkardığı insan sayısı 22 bin 39'a ulaştı.

Gençler umutsuz, yaşlılar güvencesiz

Ekonomik durum hakkındaki karamsar beklentiler aynı zamanda gençlerin kalıcı iş bulma ve daha ileri yaşlardaki çalışanların da gelecek güvencesi kaygılarını artırdı.

Hükümet verileri, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana 50 yaşının üzerindeki yaklaşık 200 bin kişi işini kaybettiğine ve ileri yaşlardaki bir çok çalışanın iş bulma umudunu büyük ölçüde yitirmiş olabileceğine işaret ediyor.

Ülkede 14,1 milyonu bulan 50 yaşın üzerinde çalışabilir durumdaki insan, bu yılın Mart ve Mayıs ayları başında "ekonomik olarak aktif değil" kategorisinde görünüyor. Bu sayı Aralık ve Şubat ayları arasında 13,9 milyondu.

Daha ileri yaştaki çalışanlar için bir iş bulma sitesi olan Rest Less'in kurucusu Stuart Lewis, salgının genç olmayan kuşağa kalıcı darbeler indireceğini düşünüyor ve giderek artan sayıda 50'nin üzerindeki işçinin, henüz hayatlarını çalışmadan sürdüremeyecek oldukları bir dönemde iş bulma umudunu kaybederek erken emekliliğe zorlandığını söylüyor.