Koronavirüs: İngiltere hükümetini protesto eden Van Morrison'dan kısıtlamalara karşı 'protesto... - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere hükümetini protesto eden Van Morrison'dan kısıtlamalara karşı 'protesto...

İngilizce pop ve rock müziğin ünlü isimlerinden Van Morrison yakında piyasaya çıkacak üç protesto şarkısında, İngiltere hükümeti "halkın özgürlüklerini elinden almak", bilim insanlarını da "gerçekleri çarpıtmakla" suçluyor.

Koronavirüs: İngiltere hükümetini protesto eden Van Morrison'dan kısıtlamalara karşı 'protesto..., System.String[]

İngiltere hükümetini "halkın özgürlüklerini elinden almakla" suçlayan pop müziğin eski ve ünlü isimlerinden Van Morrison, koronavirüs önlemlerini protesto eden üç şarkıyı yakında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı yeni şarkılarında bilim insanlarının halkı "köleleştiren" önlemleri meşrulaştırmak için "gerçekleri çarpıttığını" ileri sürüyor ve "Yeni normal, normal değil. Biz özgür olmak için doğduk" diyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü, "Ülkenin tamamında yeni sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamamak için elimizden geleni yapıyoruz" demişti.

Boris Johnson, parlamentonun en üst karma komisyonununda bilgi verirken "İkinci bir ulusal çapta sokağa çıkma yasakları dönemi istemiyorum. Bu, ülke için tamamen yanlış olur" diye konuşmuştu.

Johnson konşmasında, "Onun için insanların uyguladığımız altı kurala karşı çıkıp, hükümetin bireysel özgürlüklere çok sert müdahale ettiği yolundaki sözlerini duyduğumda, ne hissettiklerini anlıyorum. Ama bu hastalığı yenmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

'Yeni Yasaklara Hayır'

Kuzey İrlandalı sanatçı Van Morrison'ın, kısa süre önce Belfast ve İngiltere'de kaydedildiği açıklanan üç protesto şarkısı bildik caz ve blues esintili R&B tarzına oturuyor.

Ama şarkıların sözleri, Morrison'un 1960'lı yıllarda Kuzey İrlandalı müzik grubu Them'in solisti olduğu dönemdeki isyankar üslubunu çağrıştırıyor.

Yeni sokağa çıkma yasaklarına "hayır" dediği "No More Lockdown" üç şarkının en akılda kalanı.

"Yeni yasaklara hayır/ Yeni hükümet müdahalelerine hayır" mesajı veren şarkı şu minvalde devam ediyor:

"Faşist kabadayıların huzurumuzu bozmasına hayır/ Özgürlüklerimizin daha fazla engellenmesine/ ve Tanrısal haklarımızın alınmasına da/Güvenliğimiz içinmiş gibi yapıp/Gerçekte bizi köleleştiriyorlar."

'Yanıltıcı mesajlar'

Bir başka şarkıda, Facebook'ta çok paylaşılan, İngiltere hükümetinin resmi bir internet sayfasından alınmış ve bağlamından koparıldığında koronavirüsün çok tehlikeli olmadığı algısı yaratabilecek bir ekran görüntüsüne referans var.

Bu paylaşımda "Covid-19 Birleşik Krallık sınırları içinde çok tehlikeli bulaşıcı hastalık (HCID) kategorisinde değerlendirilmemektedir" deniliyor.

İngiltere'de "Çok tehlikeli bulaşıcı hastalık" nitelemesi için kriter, bir başka bulaşıcı hastalık olan Ebola'daki gibi öldürücülük oranının yüzde 50'lere kadar çıkması.

Covid-19'da ölüm oranları çok daha düşük olduğundan bu kategoride değil. Ama bu, hastalığın çok tehlikeli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Üstelik hastalığın henüz etkili ve onaylı bir tedavisi ve aşısı da bulunmuş değil.

Bu bakımdan, Kuzey İrlanda bölgesi sağlık bakanı Robin Swann, şarkıda bu gibi referansların kullanılmasını"tehlikeli" diye niteledi.

Swann "Bilgilerini neye dayandırıyor bilmiyorum. Duyguların nereden kaynaklandığını biliyorum. Ama bu tür mesajların tehlikeli olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

'Sözde bilim'

Van Morrison daha önce de koronavirüs konusundaki bilimsel çabaları "sözde bilim" diye niteleyerek tartışma yaratmıştı. Geçen ay internet sitesinde "Canlı müziği kurtar" sloganıyla bir kampanya başlatan 75 yaşındaki şarkıcı, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı konserlerin ekonomik olarak karlı olmadığını söylemişti.

Morrison, "Şarkıcı, müzisyen meslektaşlarımı, yazarları, prodüktörleri, promosyoncuları ve sektördeki diğerlerini bu konuda benimle olmaya çağırıyorum. Öne çıkın, ayağa kalkın, sözde bilimle mücadele edin, sözünüzü sakınmayın" demişti.

Ünlü sanatçı bu ay sosyal mesafe kurallarının uygulandığı üç konsere çıktı ve önümüzdeki hafta da Londra'daki Palladium'da iki konseri var ama bu tür konserlerin sürdürülebilir olmadığını ve canlı müziğin geleceği için kaygılı olduğunu söylüyor:

"Bu konserlere çıkışım kuralları ya da verili durumu kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Grubumu sürdürüp durgunluktan çıkarabilmek için yapıyorum."

Ne zaman piyasaya çıkıyor?

Van Morrison, yeni şarkılarının ikişer hafta arayla çıkacağını, açılışın 25 Eylül'de Born To Be Free ile yapılacağını söyledi.

Şarkılarının yakında çıkacağını açıkladığı açıklamasında sanatçı, "İnsanlara ne yapmaları ya da ne düşünmeleri gerektiğini söylemiyorum. Hükümet zaten bunu çok iyi yapıyor. Bu tercih özgürlüğü ile ilgili bir durum. İnsanların kendileri için neyin doğru olduğuna karar vermeye hakkı olduğuna inanıyorum " dedi.

Hükümet yetkilileri, bu konuda BBC'ye henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Diğer müzisyenlerden destek

Öte yandan, bir başka ünlü müzisyen Ian Brown da yine sokağa çıkma yasaklarını ve aşının faydasını sorgulayan bir şarkı çıkardı.

Little Seed Big Tree adlı şarkının sözlerinde "sahte aşı"dan ve "Tamamen kontrolü ele geçirmek için hepimizi fişleme planları"ndan söz ediliyor.

Eski Stone Roses solisti bir kaç hafta önce de sosyal medyada "Yasaklara hayır, teste hayır, izlemeye hayır, maskeye hayır" mesajı vererek tartışma yaratmıştı.

Bu yorumlarında ısrar etmesi üzerine Brown'u "Kahramanım" diye nitelendiren bir başka Manchesterli şarkıcı Liam Gallagher Perşembe akşamı Twitter'dan "Ian. Sus. x" diye bir yanıt atmıştı.

Buna karşılık Gallagher kardeşlerden Noel bu hafta bir podcast yayınında, kapalı yerlerde zorunlu tutulmasına karşın, maske takmayı "manasız" diye niteleyerek bu kurala uymayı reddettiğini söyledi.

Koronavirüs, İngiltere, Protesto, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:17

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: İngiltere hükümetini protesto eden Van Morrison'dan kısıtlamalara karşı 'protesto... - Son Dakika

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