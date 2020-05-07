Koronavirüs: İngiltere Merkez Bankası'ndan 'Ülke salgın yüzünde tarihinin en derin resesyonuna... - Son Dakika
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Koronavirüs: İngiltere Merkez Bankası'ndan 'Ülke salgın yüzünde tarihinin en derin resesyonuna...

6 saat önce

Bankanın tahminine göre sokağa çıkma kısıtlamaları Haziran ayında gevşetilse bile İngiltere ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek.

Koronavirüs: İngiltere Merkez Bankası'ndan 'Ülke salgın yüzünde tarihinin en derin resesyonuna..., System.String[]

İngiltere Merkez Bankası, koronavirüs salgını yüzünden ülkenin tarihinin en derin resesyonuna gireceği uyarısında bulundu.

Merkez Bankası'nın tahminine göre İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları Haziran ayında gevşetilse bile ülke ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek.

Ülke, ekonomik verilerin tutulmaya başlandığı 1706'dan bu yana böylesi bir tabloyla yüzleşmemişti.

Salgının ekonomik etkisiyle ilgili senaryolar belirleyen İngiltere Merkez Bankası, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının ülkede "istihdam ve gelirleri önemli oranda azalttığını" vurguladı.

Banka faiz oranlarında ise değişikliğe gitmedi. İngiltere'de faiz oranları yüzde 0,1'le tarihin en düşük düzeyinde.

İngiltere Merkez Bankası, varlık alım programını ise 300 milyar sterline yükseltti.

İkinci çeyrekte yüzde 25 küçülme

İngiltere Merkez Bankası'na göre, 10 yıldan uzun süredir ilk kez durgunluğa girecek ülke ekonomisi 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,9, ikinci çeyreğinde ise yüzde 25 küçülecek.

Resesyon, teknik olarak üst üste iki çeyrekte ekonomik küçülme olarak tarif ediliyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın tahminine göre ülke ekonomisi 2021'de ise yüzde 15 büyüyecek.

Ancak ülke ekonomisinin koronavirüs salgını öncesi düzeyi 2021 ortasından önce yakalaması beklenmiyor.

İngiltere'de işsizlik oranının bu yıl yüzde 4'ten yüzde 9'a çıkacağı, enflasyonun ise 2021 başında yüzde 0'a ineceği tahmin ediliyor.

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BBC

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 12:20 


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