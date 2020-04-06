Koronavirüs: İngiltere'nin stratejisi işe yarıyor mu?

Imperial College London'da epidemiyoloji ve veri modelleme uzmanı Prof. Dr. Neil Ferguson, İngiltere hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde görüşlerine başvurduğu en önemli bilim insanlarından biri…

Ferguson, 23 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesinde, tedbir alınmazsa ülkede yarım milyon insanın hayatını kaybedebileceğini, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla bu sayının 20 bine kadar düşürülebileceğini rapor etmişti.

BBC'den Andrew Marr Şov'a konuk olan Ferguson, mevcut tedbirlerin işe yaradığını, önümüzdeki bir iki hafta içinde İngiltere'deki vaka artış eğirişinin düzleşebileceğini söyledi.

Test sayısını artırıp vakaların izole edilmesi yönünde bir strateji geliştirmeden sokağa çıkma yasağının kaldırılması halinde yeniden vaka sayısında artış görülebileceği uyarısını yaptı.