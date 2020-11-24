Koronavirüs: İngiltere'ye yurt dışından giriş yapanların karantina süresi ücretli testlerle yarıya inebilecek - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'ye yurt dışından giriş yapanların karantina süresi ücretli testlerle yarıya inebilecek

24.11.2020 20:22
Koronavirüs: İngiltere'ye yurt dışından giriş yapanların karantina süresi ücretli testlerle yarıya inebilecek, System.String[]

İngiltere'ye yurt dışından giriş yapanların, beş gün karantinanın ardından ücretlerini kendilerinin karşıladığı Covid testlerinin negatif çıkması halinde karantina sürelerini kısaltabilecekleri açıklandı.

İngiltere'ye yurt dışından giriş yapanların, beş gün karantinanın ardından ücretlerini kendilerinin karşıladığı Covid testlerinin negatif çıkması halinde karantina sürelerini kısaltabilecekleri açıklandı.

Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre, yeni uygulama 15 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve özel şirketlerin yapacağı testlerin bedeli 65 ila 120 sterlin (86-160 dolar) arasında olacak.

Mevcut kısıtlamalar, İngiltere'nin güvenli seyahat edilebilecek ve dönüşte karantina gerektirmeyecek ülkeler listesi dışındaki ülkelerden giriş yapan yolcuların 14 gün karantinada olmasını gerektiriyor. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.

Bakan Grant Shapps, yeni uygulamanın "kamunun güvenliğini sağlarken, uluslararası seyahatleri de canlandıracağını" söyledi.

Seyahat sektörü, "çoktandır gerektiğini" ifade ettikleri bu uygulamayı memnuniyetle karşıladı.

Başabakan Boris Johnson, İngiltere'de bir aylığına uygulanan kısıtlamaların 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından "güçlendirilmiş" üç aşamalı bölgesel kısıtlamaların devreye gireceğini açıklamıştı.

Karantina süresi bir haftadan daha az olabilecek

15 Aralık'ta başlayacak yeni uygulama, İngiltere'nin güvenli seyahat edilebilecek ve dönüşte karantina gerektirmeyecek ülkeler listesi dışındaki ülkelerden giriş yapan yolcuların karantina altında olmaya devam etmesini, ancak beş gün sonra yaptıracakları ve kendilerinin ödeyeceği Covid-19 testlerinin negatif çıkması halinde karantinanın sona ermesini öngörüyor.

Test sonuçlarının 24-48 saat arasında alındığı, böylece ülkeye girişten altı gün sonra yolcuların karantinadan çıkabilecekleri belirtiliyor.

İskoçya ve Kuzey İrlanda'da da benzer bir uygulamaya geçilmesi için incelemeler yapıldığı belirtilirken, Galler özerk yönetimi sözcüsü de verileri değerlendireceklerini ve uluslararası seyahatlere uygulanan kısıtlamaların buna göre gözden geçirileceğini kaydetti.

2 Aralık'tan sonra bölgesel kısıtlamalar

Pazartesi günü Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Johnson, 2 Aralık'ta İngiltere çapında uygulanan kısıtlamaların sona ermesi ardından birçok bölgenin, geçici de olsa, aşamalı kısıtlamalar kategorileri bakımından öncekinden daha yüksek kategoride yer alacağını belirtti.

Genel kısıtlamalar öncesinde, koronavirüs vakalarının artması üzerine başta kuzey olmak üzere birçok bölge en yüksek kategori olan 3. aşama kapsamına alınmıştı.

2 Aralık sonrasında bu aşamaların daha katı kurallar içereceğini belirten Johnson bu ek kısıtlamaları şöyle sıraladı:

2 Aralık'tan sonra spor salonları ve zorunlu olmayan ihtiyaçlara yönelik dükkanların açılmasına ve bazı spor müsabakalarında sınırlı sayıda seyirciye izin verilecek.

Hangi bölgelerin hangi kategoriye alınacağı ise Perşembe günü belli olacak.

İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 55 bini aştı.





'Doğru yönte atılmış adım'

BBC İş Dünyası Muhabiri Theo Leggett, havayolu şirketlerinin, yurtdışından giriş yapanların karantina süresinin azaltılmasını, "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdiklerini, ancak yeterli bulmadıklarını belirtiyor.

Havayolu şirketleri, aşı devreye girinceye kadar, seyahat öncesi düzenli ve ucuz test yoluyla karantinanın tümden ortadan kaldırılmasının sağlanmasını talep ediyor.

Yeni uygulamanın, Noel tatili döneminde seyahat olanaklarını artırabileceği ve salgın nedeniyle zor durumda olan seyahat sektörüne nefes alma olanağı sağlayabileceği belirtiliyor.

Hükümet, ailelerin Noel kutlamaları için belli koşullarda bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini kaydetti, ancak bu koşulların ne olacağına dair net bir açıklama henüz yapılmadı.





Koronavirüs: İngiltere'ye yurt dışından giriş yapanların karantina süresi ücretli testlerle yarıya inebilecek

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Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'ye yurt dışından giriş yapanların karantina süresi ücretli testlerle yarıya inebilecek - Son Dakika Dünya

BBC

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