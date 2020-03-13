Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı - Son Dakika
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Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

6 saat önce

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdıBursa'da 6 yıldır ipek kese üretimi yapan Koray Gümüşnaz, koronavirüs salgınından sonra kese ihracatının 5 katına çıktığını söyledi.

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Bursa'da 6 yıldır ipek kese üretimi yapan Koray Gümüşnaz, koronavirüs salgınından sonra kese ihracatının 5 katına çıktığını söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar ise, 'Yıkanırken kese kullanmak koruyucu önlem olarak değerlendirilebilirö dedi.

Bursalı kese üreticisi Koray Gümüşnaz, koronavirüs salgınının çıkmasının ardından kese satışlarının arttığını söyledi. 6 yıldır ipek kese üretimi yaptığını belirten Gümüşnaz, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınından sonra, bazı ülkelerin kese ithalatını 2-3 katı arttırdığını belirtti. Aylık 50 bin metre kumaştan kese ürettiğini ve Katar, Kuveyt, Fas, Tunus, Rusya gibi ülkelere ihracat yaptığını belirten Koray Gümüşnaz, "Çin'de meydana gelen Korona Virüs'ten sonra ihracatlarımızda artış oldu. Kesenin vücuda birçok faydası var. Kan dolaşımını hızlandırıyor ve ölü deriyi arındırıyor. Biz üretim ve ihracatımızın artmasını buna bağlıyoruz. Üretimimiz haftalık 1 TIR civarındaydı ama koronavirüsten sonra bu sayı 3 TIR'a çıktı. Kese ihracatındaki artışı buna bağlıyoruz. Kazakistan, Fas, Katar, Kuveyt, Rusya gibi ülkelere haftalık 1 TIR ürün gönderiyorduk. Şimdi ise haftalık ortalama 4 TIR bazında değişiyor" dedi.

"YIKANIRKEN KESELENMEK, VİRÜSLERİN TEMİZLENMESİNDE DOĞRU YÖNTEM"

Kesenin vücutta bulunan ölü deri ve virüsleri temizlediğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Dünyada akarsuyla yıkanma kültürü bizim medeniyetimizde var. Akarsuyla yıkanmak bir avantajdır. Vücudumuza yapışan virüsler sadece el ve yüz yıkamayla uzaklaşmaz. Eğer duş alıyorsak ve duş alırken keseleniyorsak, insanın yüzündeki deriler her gün değişir. Yeni hücreler gelir. Deride kalan ölü hücreler içerisinde barınan virüsleri eve taşımamıza kese engel olacaktır. Doğru bir yöntem olarak kullanılabilir. Yıkanırken kese kullanmak koruyucu önlem olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Uludağ Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
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