Koronavirüs: Irak, İranlıların ülkeye girişini üç günlüğüne yasakladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Irak, İranlıların ülkeye girişini üç günlüğüne yasakladı - Son Dakika

Koronavirüs: Irak, İranlıların ülkeye girişini üç günlüğüne yasakladı

6 saat önce

İran'da iki kişinin Covid-19 adlı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından Irak, İranlıların ülkeye girişinin üç gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Koronavirüs: Irak, İranlıların ülkeye girişini üç günlüğüne yasakladı, System.String[]

İran'da iki kişinin Covid-19 adlı koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından Irak, İranlıların ülkeye girişinin üç gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının bu süreçte hiçbir sınır kapısından girişine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada İran'dan ülkelerine dönecek Irak vatandaşlarının engellenmeyeceği ve iki ülke arasındaki ticaretin devam edeceği kaydedildi.

İran'da yeni koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak, bu ülkeye yapılan gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.

İran, 20 Şubat günü Kum kentinde iki kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı

Bakanlık sözcüsü Kianuş Jahanpur attığı tweette Kum şehrinde tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybeden iki kişinin "yaşlı olduklarını ve sindirim sistemlerinin zayıf olduğunu" söylemişti.

Ölenler, İran'da görülen ilk koronavirüs Covid-19 vakalarıydı.

Janbabei, "Kum dışında henüz başka bir vaka görmedik" demişti.

BBC Farsça, aynı hastanede Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan 25 kişi olduğunu bildiriyor.

İran, Irak, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:15 
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