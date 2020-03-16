Koronavirüs İran'da 2 milyon 600 bin iş ve meslek grubunu etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs İran'da 2 milyon 600 bin iş ve meslek grubunu etkiledi - Son Dakika

Koronavirüs İran'da 2 milyon 600 bin iş ve meslek grubunu etkiledi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da salgının 2 milyon 600 binden fazla iş ve meslek grubunu etkilediği belirtildi.

Koronavirüs İran'da 2 milyon 600 bin iş ve meslek grubunu etkiledi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da salgının 2 milyon 600 binden fazla iş ve meslek grubunu etkilediği belirtildi.

İran resmi ajansına (IRNA) konuşan, İran Esnaflar Odası Başkan Yardımcısı Hoşyar Fakihi, Kovid-19'un ülkede esnaflar üzerindeki olumsuz etkisini değerlendirdi.

Krizle mücadele kapsamında esnaflar için uygulanması gereken gerçekçi bir plan bulunmadığını söyleyen Fakihi, "Salgın özellikle restoranlar, kuru temizlemeciler, fotoğrafçılar, ayakkabıcılar, mobilyacılar, kuaförler, kuru yemişçiler, eğlence salonları ve kafeler üzerinde olumsuz etki gösterdi. İran'da koronavirüs 2 milyon 600 binden fazla iş ve meslek grubunu etkiledi." dedi.

Fakihi, ülkenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi planlamasının, esnaflara "doğru" bir bakış açısı sunmadığını savunarak, bunun ülke ekonomisinin şu ana kadar esnafların mevcut potansiyelinden tam olarak yararlanamamasına neden olduğunu kaydetti.

İşsizliğin artmasıyla toplumsal kriz tırmanabilir

Hükümetin, işletmelerde istihdamın sürdürülmesi yönünde destekleyici adımlar atmaması halinde daha büyük bir krizle karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Fakihi, şöyle devam etti:

"Farklı sektörlerde çalışan 1 milyon 600 bin kişinin işsiz kalma ihtimali var. Eğer, bunu mevcut işsizlik sayısına eklersek daha büyük bir toplumsal sorunla karşı karşıya kalacağız."

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede can kaybının 853'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 14 bin 991 olduğunu açıklamıştı.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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