Koronavirüs: İran şehirlerarası seyahati kısıtladı - Son Dakika
BBC
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Koronavirüs: İran şehirlerarası seyahati kısıtladı

25 dakika önce

İran, ülkede şu ana dek en az 107 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını nedeniyle, büyük kentler arasındaki seyahatlere kısıtlama getirdi.

Koronavirüs: İran şehirlerarası seyahati kısıtladı, System.String[]

İran, ülkede şu ana dek en az 107 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını nedeniyle, büyük kentler arasındaki seyahatlere kısıtlama getirdi.

Yetkililer daha önce okulları Nisan'a kadar kapatma kararı almıştı ve Sağlık Bakanı Said Namaki insanların bunu bir seyahat fırsatı olarak kullanmaması gerektiğini söyledi.

Bakan ayrıca, halka kağıt para kullanımını azaltmaları çağrısında buulndu

İran'daki önlemler, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bazı ülkeleri virüsün yayılmasını durdumak için yeterli adımlar atmadığı uyarısının ardından geldi

Ancak WHO Genel Sekreteri Terdor Adhanom Ghebreyesus, virüsü kontrol altına almanın hala mümkün olduğunda ısrar etti ve "Vazgeçme zamanı değil" dedi.

İran, Çin'in dışında virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri.

Yetkililer dünya çapında, 80 binden fazlası Çin'de olmak üzere, 92 binden vazla vaka olduğunu söylüyor.

Dünya genelinde 3 binden fazla kişi ölürken, yine büyük çoğunluğu Çin'de.

İran'daki son durum ne?

Ülkedeki resmi ölü sayısı dün 15'ten 107'ye, vaka sayısı da 591'den 3153'e çıkartıldı.

Ancak resmi haber ajansı İrna, ölü sayısının daha fazla olabilecğini söyledi.

İrna bu sayılara, ülkede virüsten en çok etkilenen yerler olan başket Tahran ve Gilan bölgesinin dahil edilmediğini ve buralardaki ölü sayısının "bilinmediğini" kaydetti.

Geçen ay BBC Farsça'ya bilgi veren sağlık kaynakları, çoğu Tahran ve Kum'da olmak üzere ölü sayısının en az 210 olduğunu söylemişti.

Sağlık Bakanı Namaki de, büyük şehirler arasındaki seyahati kısıtlamak için kontrol noktaları kurulacağını açıkladı.









Namaki, televizyonda canlı yayımlanan basın toplantısında, seyahatin "çok tehlikeli olduğunu" ve "yollardaki araçların virüsü henüz etkilenmeyen yerlere götürdüğüne dair haberler geldiğini belirtti.

Namaki, okulların ve üniversitelerin tatilin başlayacağı 20 Mart'taki Nevruz'a dek kapalı kalacağını belirtti.

Bakan Namaki "İnsanlar bunu bir seyahat etme fırsatı olarak değerlendirmemeli. Evlerinde kalmalı ve uyarılarımızı dikkate almalılar. Bu virüs çok bulaşıcı. Ciddi bir mesele ve bu konuda şaka yapmayın" dedi.

Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:25 
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