Koronavirüs: İspanya'da merkezi hükümet başkent Madrid ve çevresine yeni kısıtlamalar getirdi - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İspanya'da merkezi hükümet başkent Madrid ve çevresine yeni kısıtlamalar getirdi

İspanya'da merkezi hükümet, koronavirüs vakalarındaki artıştan sonra başkent Madrid ve çevresinde kısıtlama önlemlerini devreye soktu.

Koronavirüs: İspanya'da merkezi hükümet başkent Madrid ve çevresine yeni kısıtlamalar getirdi, System.String[]

İspanya'da merkezi hükümet, koronavirüs vakalarındaki artıştan sonra başkent Madrid ve çevresinde kısıtlama önlemlerini devreye soktu. Yeni önlemlere göre buralarda yaşayanlar, çok önemli bir yolculuk olmadıkça, bölgeyi terk edemeyecek.

Ancak, Madrid'in bölgesel yönetimi önlemlerin yasal olarak geçerli olmadığını söylüyor.

İspanya'da son iki haftada tespit edilen 133.604 koronavirüs vakasının üçte birinden fazlası Madrid ve çevdesinde görüldü.

Sağlık hizmetlerinden sorumlu olan İspanya'nın bölgesel yönetimleri, kısıtlama önlemleri getirilmesinde üç kriter üzerinde uzlaştı. Bunlar, 100 binden fazla nüfuslu yerlerde, 100 bin kişi arasında 500'den fazla vaka görülmesi, yoğun bakım servislerindeki hastaların yüzde 35'inden fazlasını Covid-19 vakalarından oluşması ve yapılan testlerin yüzde 10'unun pozitif olması.

100 bin kişide 780 vaka oranının görüldüğü Madrid bu kriterleri karşılıyor. Ancak kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceği net değil.

Yeni kısıtlamalar gerği, Madrid bölgesi ziyaretçilere ve gerekli olmayan seyahatlere kapalı olacak. Halk sadece, iş, doktor ziyareti ve alışveriş için bölge sınırlarını geçebilecek. Çocuk bahçeleri kapatılacak ve sosyal buluşmalar altı kişiyle sınırlandırılacak.

'Telaş ve ajitasyon mesajı'

Muhafakarların yönetimindeki Madrid bölge hükümeti, kısıtlamalara onay vermedi ve önlemlerin yasal olarak geçersiz olduğunu söyledi.

Bölge Sağlık Yetkilisi Enrique Ruiz Escuerdo, merkezi hükümeti bir "telaş ve ajitasyon" mesajı göndermekle suçladı ve kısıtlamalara karşı hukuk mücadelesi verme ihtimalini dışlamadı.

Madrid bölge yönetimi, genel kısıtlama yerine, 45 temel sağlık alanında kısıtlamalar getirmişti.

Bu önlemler, çoğunlukla kentin yoksul bölgelerini hedef aldığı için, yüzlerce kişi protesto eylemi yapmıştı.

Merkezi hükümetd, bu kısıtlamaların yeterli olmadığını söylüyor ve şehirde tüm gereksiz seyahate son verilmesini tavsiye ediyor.

İspanya'da son haftalarda vaka sayılarında büyük artış oldu. Ülkede şu ana dek 31.411 kişi ölürken, 748 bin vaka tespit edildi.

Koronavirüs: İspanya'da merkezi hükümet başkent Madrid ve çevresine yeni kısıtlamalar getirdi

Koronavirüs, Hükümet, İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 01:12

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İspanya'da merkezi hükümet başkent Madrid ve çevresine yeni kısıtlamalar getirdi - Son Dakika Dünya

BBC
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