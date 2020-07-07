Koronavirüs: İspanya'da yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü - Son Dakika

Koronavirüs: İspanya'da yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü

İspanya'da koronavirüse karşı bağışıklık kazananları tespit etmek amacıyla yürütülen bir araştırmada nüfusun sadece yüzde 5,2'sinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi.

İspanya'da koronavirüse karşı bağışıklık kazananları tespit etmek amacıyla yürütülen bir araştırmada nüfusun sadece yüzde 5,2'sinin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi.

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Bir insanın kanında antikorun tespit edilmesi Covid-19 hastalığına yakalandığını ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini gösteriyor.

Tıp dergisi Lancet'de yayımlanan bu araştırmanın sonucu nüfusun önemli bir kesiminin koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi ile oluşması beklenen sürü bağışıklığı kavramından bu durumda söz edilemeyeceğini gösteriyor.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre İspanya'da son üç ayda 70 bin kişiye test uygulandı ve virüsün ne kadar yayıldığı konusunda mayıs ayındakinde çok da farklı bir oran elde edilmedi.

İspanya'nın Avrupa'da salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen virüsün yaygın olduğu bölgelerde bile nüfusun büyük bir kesiminin koronavirüse karşı bağışıklık geliştirmediği belirtiliyor.

İspanya'da toplam vaka sayısı 250 bini, can kaybı ise 28 bini aştı.

Araştırma ekibinin başında yer alan ve CNN'e konuşan İspanya Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi yöneticisi Marina Pollan, "Bazı uzmanlar nüfusun yüzde 60'ında antikor tespit edildiğinde sürü bağışıklığının oluşmuş olacağını belirtse de o rakamın çok uzağındayız" dedi.

"Ne etik ne de uygulanabilir bir yöntem"

Avrupa Hastalık Kontrolü Merkezi ise CNN'e 61 binden fazla katılımcıyla yapılan bu araştırmanın kanda virüslere, bakterilere ve parazitlere karşı antikor geliştirilip geliştirilmediğini araştıran seroloji alanına dair koronavirüsle ilgili Avrupa'da yapılan en büyük araştırma olduğunu aktardı.

11 Haziran'da Lancet dergisinde İsviçre'de 2 bin 766 kişi ile yapılan bir araştırmaya dair yayımlanan makalede de benzer sonuçlar elde edilmişti.

İspanya'da yapılan araştırmaya dair Lancet dergisinde yayımlanan yorum bölümünde bilim insanları, ABD ve Çin'de yapılan benzer araştırmaların da koronavirüsün yayılımının geniş olduğu yerlerde bile nüfusun çoğunun virüse maruz kalmadığını gösterdiğini vurguladı.

Aynı yazarlar, "Doğal enfeksiyon yoluyla sürü bağışıklığı geliştirilmesi yaklaşımı etik olmadığı gibi uygulanabilir de değil" tespitini yaptı.

Doktorlar koronavirüse karşı antikor geliştirmenin hastalığa yakalanma riskini sıfıra indirip indirmediğinden ve antikorların vücutta ne kadar süre kaldığından emin olunamadığını vurguluyor.

Koronavirüs, İspanya, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:12 

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: İspanya'da yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü - Son Dakika
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