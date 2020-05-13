Koronavirüs: 'İspanya'nın en yaşlı kadını' 113 yaşında virüsü yendi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: 'İspanya'nın en yaşlı kadını' 113 yaşında virüsü yendi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: 'İspanya'nın en yaşlı kadını' 113 yaşında virüsü yendi

23 dakika önce

İspanya'da, "ülkenin en yaşlı kadını" olduğu sanılan 113 yaşındaki Maria Branyas'ın koronavirüse yakalandıktan sonra iyileştiği açıklandı.

Koronavirüs: 'İspanya'nın en yaşlı kadını' 113 yaşında virüsü yendi, System.String[]

İspanya'da, "ülkenin en yaşlı kadını" olduğu sanılan 113 yaşındaki Maria Branyas'ın koronavirüse yakalandıktan sonra iyileştiği açıklandı.

Ülkede Mart ayında sokağa çıkmak kısıtlanmış, Maria Branyas'a da daha sonra koronavirüs teşhisi konmuştu.

Maria Branyas haftalarca bakımevinde karantinada kaldı.

Yetkililer, iyileşen Branyas'ta sadece küçük çapta semptomlar görüldüğünü duyurdu.

Böylece Branyas hem İspanyol Gribi'nde (1918-19) hem İspanya İç Savaşı'nda (1936-39), hem de koronavirüs salgınında hayatta kalmış oldu.

Branyas'ın kızı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Annemin sağlığı gayet iyi. Durumu harika. Konuşmak, duygularını dile getirmek istiyor. Ona yeniden kavuştuk" dedi.

En büyük çocuğu 86 yaşında

Maria Branyas, 1907'de ABD'nin San Francisco kentinde doğdu.

Branyas ve ailesi, 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kentine taşındı.

Babası İspanyol bir gazeteci olan Branyas'ın 3 çocuğu ve 11 torunu var.

Çocuklarından en büyüğü 86, torunlarından en büyüğü ise 60 yaşında.





Maria Branyas, 20 yıldır Olot kentindeki bir bakımevinde yaşıyor.

Branyas geçen yıl İspanyol La Vanguardia gazetesine konuşmuş, "Yaşamak dışında bir şey yapmadım" demişti.

İspanya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:05 


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