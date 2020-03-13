Koronavirüs İsrail'deki koalisyon krizini çözme umudunu yeşertti - Son Dakika

İsrail'de 3 erken seçime rağmen yaklaşık 1 yıldır çözülemeyen koalisyon krizinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz'ın birlik hükümeti kurması için artan kamuoyu baskısıyla sona erme ihtimali gündeme geldi.

Ülkede geçen yıl 9 Nisan ve 17 Eylül'de yapılan iki erken seçimin ardından İsrailliler koalisyon krizine çözüm bulmak için 2 Mart'ta üçüncü kez sandık başına gitti.

Netanyahu'nun partisi Likud 36 milletvekili çıkararak seçimi önde tamamlarken, Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili göndererek ikinci oldu.

Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partiler, 58 milletvekilinde kaldı ve koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadı.

Mavi-Beyaz ile Likud'un sandalye sayıları koalisyon hükümetini kurmaya yeterli olsa da Netanyahu ile Gantz arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle iki liderin koalisyon hükümeti kurması zor gözüküyordu.

Kovid-19 tehdidi kamuoyu baskısını artırdı

Gantz, koalisyon hükümetini kurmak için 15 milletvekili çıkaran İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun da aralarında bulunduğu Netanyahu karşıtı partilerle görüşmelere başlamıştı.

Ancak partisinden bazı isimler Gantz'ın Ortak Arap Listesi Bloku'yla koalisyon hükümetine karşı olduklarını kapalı kapılar ardında dile getirmeye başladı.

Bu durum, meclisteki dağılımda her ne kadar 62 milletvekiline sahip görünseler de Netanyahu karşıtı partilerin oluşturacağı bir hükümetin güvenoyu alma ihtimalinin düşük olduğunu gözler önüne serdi.

Hem Netanyahu'nun hem de Gantz'ın koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamaması nedeniyle 2 Mart seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen ülkede bir kez daha erken seçim konuşulur oldu.

Acil birlik hükümeti çağrısı

Öte yandan hükümetin kurulması için artan kamuoyu baskısı nedeniyle Netanyahu liderliğindeki Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partilerden Şas ve Yamina'dan Kovid-19 ile mücadele edilmesi için bir an önce "acil birlik hükümeti" kurulması çağrısı yapıldı.

Buna ek olarak Başbakan Binyamin Netanyahu da dün akşam Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni önlemleri açıkladığı basın toplantısında rakibi Gantz'a "acil birlik hükümeti" kurma önerisi yaptı.

Çağrısında Netanyahu, "Sınırlı süre için acil hükümet olacak. Vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için beraber mücadele edeceğiz. Politikayı bir kenara bırakalım." ifadelerini kullandı.

Gantz'dan Netanyahu'nun çağrısına şartlı kabul

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz'dan Netanyahu'nun "acil birlik hükümeti" çağrısına şartlı kabul geldi.

Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, halkın çıkarları için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını belirterek, "Ülkenin tüm bölgelerinin temsilini içerecek geniş bir ulusal acil durum hükümeti kurmayı görüşmeyi isteriz." cümlesini kullandı.

Mavi-Beyaz lideri bu açıklamasıyla Ortak Arap Listesi Bloku'nun da kurulacak "acil birlik hükümetinde" yer almasını istediğini açıkça belirtmiş oldu.

Netanyahu'dan Gantz'ın önerisine ret

Likud'dan yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, "Acil durumlarda veya normal zamanlarda teröre destek verenler hükümetin bir parçası olamaz." diyerek Ortak Arap Listesi Bloku'nun olası koalisyon hükümetinde yer almasına karşı olduğu mesajını Gantz'a iletti.

Netanyahu'nun İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku'nu dışlamasına Gantz'ın nasıl tepki vereceği henüz bilinmiyor.

Kovid-19, dünyada hızla yayılırken, İsrail'de dördüncü seçime engel olacak mı bunu gelecek haftalar gösterecek.