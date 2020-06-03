Koronavirus: İsveç'te 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı Tegnell'den 'Çok fazla insan öldü'... - Son Dakika
BBC

Koronavirus: İsveç'te 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı Tegnell'den 'Çok fazla insan öldü'...

İsveç'te tartışmalı "sürü bağışıklığı" stratejisinin mimarı Anders Tegnell, ülkede koronvirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu çok fazla insanın öldüğünü kabul etti ve "Daha erken harekete geçmeliydik" dedi.

İsveç'te tartışmalı "sürü bağışıklığı" stratejisinin mimarı Anders Tegnell, ülkede koronvirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu çok fazla insanın öldüğünü kabul etti ve "Daha erken harekete geçmeliydik" dedi.

Çok sayıda bilim insanının uyarısına rağmen, birçok ülkedekine benzer karantina ve sosyal mesafe önlemlerine karşı çıkan epidemiyolojist Tegnell, İsveç Radyosu'nda katıldığı bir programda "Şimdiye kadar yaptıklarımızda iyileştirmemiz gereken alanlar olduğu aşikar" diye konuştu.

10 milyon nüfuslu İsveç'te koronavirüs salgını sırasında okullar tatil edilmedi, restoran ve kafelerin çoğu kapalı kaldı.

Ülkede yasaklar yerine gönüllülük ve kişisel sorumluluk esas alındı.

İsveç'teki ölü sayısı diğer İskandinav ülkelerininkinden yüksek.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede bugün itibarıyla ölü sayısı 4bin 468. Bu sayı Danimarka'da 580, Norveç'te 237, Finlandiya'da da 320.





Tegnell'in görüşleri nasıl değişti?

Anders Tegnell, Nisan'da BBC'ye yaptığı açıklamada, ölenlerin yarısının bakımevinde kalan yaşlılar olduğunu söylemiş ve "Bu stratejimizin yanlış olduğunu göstermiyor" demişti. Tegnell, bir yıl içinde ölüm oranının diğer ülkelerle aynı seviyede olacağını savunmuştu.

Tegnell, İsveç Radyosu'na verdiği demecinde ise "Hastalıkla yeniden karşılaşınca, bugün bildiklerimiz ışığında kendimizi İsveç'in şimdi yaptıklarıyla dünyanın geri kalanının yaptıkları arasında bir yerde konumlandırırdık" dedi.

Program sunucusunun "Kısa süre içinde çok insan ölmedi mi?" sorusuna ise "Evet, kesinlikle" yanıtı verdi.

Sürü bağışıklığı stratejisi, nüfusun büyük bölümünün (Yüzde 70-90) bağışıklık kazanmasıyla enfeksiyon zincirinin bozulacağı ve bunun sonucunda hastalığının yayılma hızının yavaşlayacağı ya da tamamen duracağı öngörüsüne dayanıyor.

Koronavirus: İsveç'te 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı Tegnell'den 'Çok fazla insan öldü'...
Koronavirüs, İsveç, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:32 

Son Dakika Dünya Koronavirus: İsveç'te 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı Tegnell'den 'Çok fazla insan öldü'... - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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