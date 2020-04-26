Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak... - Son Dakika

Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak...

52 dakika önce

İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren tedbirler kademeli olarak gevşetilecek.

Koronavirüs - İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak..., System.String[]

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da 1.5 aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletilecek.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından bu akşam yapılan açıklamaya göre 4 Mayıs'tan itibaren salgın krizinde "2. aşamaya" geçilecek. Başbakan, bunun "herkesin özgür olduğu" anlamına gelmediğini söyledi ve sosyal mesafe ile maske gibi kurallara bu dönemde de uyulması gerekeceğini vurguladı.

İtalyan hükümeti, koronavirüse karşı bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar "normal hayata" dönüşün mümkün olmayacağını belirtiyor. Ancak "2. aşama" ve "virüsle birlikte yaşama dönemi" olarak adlandırılan bu geçiş döneminde, salgına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin kısmen ve kademeli olarak gevşetilmesi planlanıyor.

Başbakan Conte'nin açıklamasına göre 4 Mayıs'tan itibaren başlayacak 2. aşamada, inşaat, manifatura sektörleri ve bu sektörler için üretim yapan işletmeler, güvenlik protokollerine uyma koşuluyla yeniden açılacak.

Vatandaşların kendi bölgelerinde olmak kaydıyla iş, sağlık ya da zorunlu ihtiyaçlar dışında aile ziyaretleri için de dışarı çıkmasına izin verilecek. Ancak toplu buluşmalara izin verilmeyecek.

Farklı bölgeler arasındaki seyahatlerse ancak iş ya da sağlık gerekçesiyle zorunluysa mümkün olacak.

Cenaze törenleri, en fazla 15 aile üyesinin katılımıyla yapılabilecek. Cenaze törenlerinin mümkünse açık havada, katılımcılar arasında mesafe bırakılarak ve maske ile yapılması öngörülüyor.

Parklar ve bahçeler yeniden açılacak; bireysel spor faaliyetlerine, güvenli mesafeye uymak koşuluyla izin verilecek. Halen ülkede park ve bahçeler kapalı ve vatandaşların ancak evlerinin yakınında yürüyüş gibi sporlar yapmasına izin veriliyor.

Profesyonel sporcuların antrenmanları da, mesafe gibi kurallara uymak kaydıyla yeniden başlayabilecek.

Mağazalar 18 Mayıs'tan, bar ve restoranlar ise 1 Haziran'dan itibaren açılabilecek. Ancak bar ve restoranlar 4 Mayıs'tan itibaren paket servisi hizmeti verebilecek.

Kuaför, masaj salonu gibi işletmeler için de açılış tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.





'Eğri yeniden yükselebilir'

Başbakan Conte, yapılan fedakarlıklar sayesinde bu aşamaya gelinebildiğini söyledi ve bundan sonra da sosyal mesafe gibi kurallara uymak gerekeceğini belirtti. Conte halka, "İtalya'yı seviyorsanız mesafeyi koruyun" diye seslendi.

Başbakan, bu dönemde kurallara uyulmaması halinde salgın eğrisinin yeniden yükselişe geçeceği uyarısında bulundu ve "Sosyal mesafeye uymazsak eğri yeniden yükselip kontrol dışına çıkabilir, ölümler artabilir ve geri dönüşsüz bir ekonomik zarar oluşabilir" dedi.

Conte, salgın eğrisinin yeniden yükselişe geçmesi halinde müdahaleye hazır olunması gerektiğini söyleyerek "Gelecek aylarda da bizi zorlu bir mücadele bekliyor" diye konuştu.

İtalya'da 20 Şubat'ta ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi ve 21 Şubat'ta ilk ölümün kayıtlara geçmesinin ardından karantina tedbirleri alınmaya başlamıştı. Tedbirler ilk olarak 23 Şubat'ta salgının görüldüğü kuzeydeki 11 kasabada alınmış, ardından bu tedbirler 8 Mart'ta ülkenin kuzeyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölgelere yayılmıştı. 10 Mart'tan itibaren de kısıtlayıcı tedbirler ülke geneline yayılmıştı.

Ülkede okullar Mart başında eğitime ara vermiş, spor müsabakaları durdurulmuş, temel ihtiyaç harici üretim ve satış yapan işletmeler kapatılmıştı. Vatandaşların, ancak iş, sağlık ya da temel ihtiyaçlar için dışarı çıkmasına izin veriliyordu. Cenazeler de dahil olmak üzere törenler yasaklanmış, kiliselerde ayinler de durdurulmuştu. Ülkedeki park ve bahçeler de 21 Mart'tan bu yana kapalı.

İtalya'da salgın süresince bir gün içinde en yüksek ölü sayısı, 919 ile 27 Mart'ta kaydedilmişti. Mart sonunda ise salgın eğrisinin plato olarak adlandırılan, "düzlük şeklinde bir zirveye" ulaştığı açıklanmıştı.

Ülkede son bir günde 260 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 26 bin 644'e ulaştı.

İtalya, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 10:45 

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