Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'a ulaşırken Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.



Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askına alındığını duyurdu.