Son Dakika › Dünya › Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika Dünya
Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi
6 saat önce
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'a ulaşırken Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'a ulaşırken Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.
Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askına alındığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:55
Son Dakika Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek Koronavirüs nedeniyle İtalya Serie A'da 4 maç ertelendi 51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı