Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'a ulaşırken Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

Koronavirüs İtalya'da 2 can aldı, vaka sayısı 79'a yükseldi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'a ulaşırken Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.


Ülkede virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora, Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askına alındığını duyurdu.

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Hükümet, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:55 
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