Koronavirüs - İtalya'da 'bir numaralı hasta' bir ay sonra taburcu edildi: 'Nefes alabilmek dünyanın... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs - İtalya'da 'bir numaralı hasta' bir ay sonra taburcu edildi: 'Nefes alabilmek dünyanın... - Son Dakika

Koronavirüs - İtalya'da 'bir numaralı hasta' bir ay sonra taburcu edildi: 'Nefes alabilmek dünyanın...

6 saat önce

6077 can kaybıyla dünyada en fazla koronavirüs ölümünün kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya'nın "bir numaralı hastası", yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüs - İtalya'da 'bir numaralı hasta' bir ay sonra taburcu edildi: 'Nefes alabilmek dünyanın..., System.String[]

6077 can kaybıyla dünyada en fazla koronavirüs ölümünün kayıtlara geçtiği ülke olan İtalya'nın "bir numaralı hastası", yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi. 38 yaşındaki "Mattia" isimli ilk hasta, bir ses kaydıyla insanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

İtalya'da salgından en ağır etkilenen bölge olan Lombardia'da yaşayan Mattia'nın ses kaydı, Lombardia bölge yönetimi tarafından yayımlandı. Mattia şunları söyledi:

"Bana 18 gün yoğun bakımda kaldığımı söylediler. Sonra ise bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi edildim ve burada gerçek dünyayla ilk teması kurmaya başladım. Dünyanın en basit ama en güzel şeyini yapabilmeye, nefes alabilmeye başladım."

"İnsanlar benim yaşadıklarımdan, evde kalmanın temel önemde olduğunu öğrenmeli" diyen Mattia, şöyle devam etti:

"Ben çok şanslıydım çünkü tedavi görebildim. Ama şimdi hastalanırsanız sizi tedavi edecek doktor, personel ya da teçhizat bulamayabilirsiniz."

Özel hayatın korunması ilkesi gereği soyismi açıklanmayan Mattia, şimdi tek isteğinin yakında doğmasını beklediği bebeğinin dünyaya geldiğini görmek olduğunu söyledi.

'Süper bulaştırıcı'

İtalya'da koronavirüs ilk kez Ocak sonunda Roma'da, Çinli bir turist çiftte görülmüştü. Ocak sonundan 20 Şubat'a kadar ise virüsün ülkede yayıldığını gösteren bir bulgu ortaya çıkmamıştı.

Lombardia bölgesindeki Lodi kentine bağlı Codogno kasabasında yaşayan Mattia ise ülkede Çin ile bağlantısı keşfedilemeyen ilk vakaydı.

İlk başlarda Mattia'ya virüsü, Çin'den dönen bir arkadaşının bulaştırdığı tahmin ediliyordu ancak yapılan testlerde bu arkadaşında virüs bulunamadı.

Aktif bir sosyal hayatı olmasının da etkisiyle virüsü çok sayıda kişiye bulaştırdığı belirtilen Mattia bu nedenle "süper bulaştırıcı" olarak anılıyor. Mattia'nın virüsü çok sayıda kişiye yaymasında en önemli etkenlerden biri de, gittiği hastanede koronavirüs testi yapılmakta gecikilmesi oldu.

Mattia ilk olarak 18 Şubat'ta grip belirtileriyle Codogno'da acil servise gitti. Burada kendisine koronavirüs testi yapılmadı. Mattia da doktorların hastaneye yatırılarak tedavi olması teklifini reddettti ve evine döndü.

19 Şubat akşamı ise durumu ağırlaşmış halde hastaneye döndü. 20 Şubat'ta yoğun bakıma alınan Mattia'ya bu tarihte yapılan koronavirüs testi, pozitif olduğunu gösterdi.

Mattia'nın başvurduğu hastanede çalışan doktor ve hemşirelere de virüsün bulaştığı belirlendi.

Mattia'nın babası da daha sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Mattia'nın hamile eşine de virüsün bulaştığı tespit edildi, birkaç gün hastanede tedavi gören karısı daha sonra taburcu edildi.

İtalya'da belirlenen ilk yerel vaka olan Mattia'nın koronavirüsü nasıl kaptığı ise tespit edilemedi ve ülkedeki "sıfır numaralı hasta"nın kim olduğu bulunamadı.

Uzmanlar, virüsün aslında tespit edilmeden haftalar önce ülkeye girmiş olabileceğini ve Mattia'nın aslında "bir numaralı hasta" değil "200 numaralı hasta" bile olabileceğini söylüyor.





Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:40 

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