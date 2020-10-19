Koronavirüs: İtalya'da Covid-19 tedbir paketi, hükümet ile belediyeleri karşı karşıya getirdi

İtalya'da koronavirüs salgınındaki artışı durdurmak amacıyla dün akşam açıklanan yeni tedbirler ülkede bazı kesimlerce "fazla yumuşak" oldukları ve sorumluluğu yerel yönetimlere bıraktığı gerekçesiyle eleştirildi.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından açıklanan yeni tedbir paketi, geçen haftalarda alınan önlemlere kıyasla büyük yenilikler içermiyor.

Örneğin geçen haftaki tedbir paketiyle, restoran ve barların en geç saat 00: 00'da kapatılması ve saat 21: 00'den sonra ayakta müşteri kabul edilmemesi kuralı getirmişti. Başbakan Conte'nin dün açıkladığı yeni pakette ise ayakta müşteri kabulü için saat limiti 18: 00'e çekildi. Ayrıca restoranlarda bir masada altıdan fazla müşteriye izin verilmemesi koşulu getirildi.

Başbakan Conte, kapalı spor salonu ve havuzlara ise bir hafta süre verdi ve bu sürede salgını önleme amaçlı kurallara uyulmaması halinde kapatılabileceklerini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kararı belediyelerin

Covid-19 vaka sayılarının artışta olduğu bazı Avrupa ülkelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanırken İtalyan hükümeti şu aşamada böyle bir karar almadı. Hükümet, gerekli durumlarda saat 21: 00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisini belediyelere verdi.

Bu karar belediye başkanlarından tepki çekti. İtalya Ulusal Belediyeler Birliği Başkanı ve Bari Belediye Başkanı Antonio de Caro, hükümeti "sorumluluğu belediyelere yüklemekle" suçladı.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori de hükümeti sorumluluktan kaçmakla suçladı ve yerel yönetimlerin sokağa çıkma yasağı gibi kuralları uygulamak için gerekli kolluk gücüne sahip olmadığını belirtti. Bergamo, İtalya'da Covid-19 salgınından en fazla etkilenen kent.

Belediye başkanları ile merkezi hükümet arasındaki çatışma bugünkü gazetelerin baş sayfalarında yer aldı. La Repubblica manşetten verdiği haberde "Belediye başkanları Conte'ye öfkeli" başlığını kullandı. Gazete, Başbakan'ın tedbirler konusunda "yumuşak bir çizgi" seçmesinde ekonomiyi koruma çabasının etkili olduğuna da dikkat çekti.

Domani gazetesi de manşet haberinde, "Vakalar rekor seviyede ama Conte tedbirleri en az düzeyde sıkılaştırdı" şeklinde eleştirel bir başlık kullandı.

La Stampa da yeni kararları "mini tedbirler" olarak duyurdu.

Hükümetin aldığı yeni tedbir kararlarının yetersiz bulunması ve belediyelerin tepkisi sosyal medyada da en çok tartışılan konular arasına girdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda hükümetin salgına karşı özel tedbirler almamak şeklindeki "İsveç modelini" benimsediğini savunanlar da oldu.

'Hem sağlığı hem de ekonomiyi korumalıyız'

Başbakan Giuseppe Conte dün akşam yeni tedbir paketini açıklarken yaptığı konuşmada, "Şu anki strateji, geçen ilkbahardakinin aynısı olamaz. Hem sağlığı hem de ekonomiyi korumalıyız" dedi.

Conte, "genel bir karantinaya ihtiyaç duyulmasını önlemek için" hükümetin de halkın da üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi ve "En etkili yöntemler hala temel önlemler: Maske, mesafe ve el temizliği" diye konuştu.

Avrupa'da koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da salgın eğrisi Mart-Nisan aylarında en yüksek seviyelere ulaşmıştı. Mart başından itibaren ülke çapında uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin etkisiyle salgın eğrisinde düşüş sağlanınca tedbirler Mayıs'tan itibaren kısmen hafifletilmişti.

Haziran sonu-Temmuz başında yeni vaka ve ölümler ile yoğun bakımdakilerin sayısı en düşük seviyelere gerilerken, Ağustos ayında salgın eğrisi yeniden yükselişe geçmeye başlamıştı.

Testlerin pozitif çıkma oranı Mart'a göre düşük

Son günlerde ise yeni vaka sayıları Mart-Nisan döneminin de üzerine çıktı. Ancak salgının ilk aylarında yapılan test sayıları son haftalarda yapılan test sayısının çok altındaydı.

Örneğin salgının ilk döneminde en fazla vakanın (6557) görüldüğü 21 Mart tarihinde 26 bin 336 test yapılmıştı. Dün ise 146 bin 541 test yapıldı ve yeni vaka sayısı 11 bin 705 olarak belirlendi. 21 Mart'ta yapılan testlerin yüzde 24,8'i pozitif sonuç verirken dün bu oran yüzde 7,9 oldu.

Günlük can kaybı sayısı da 27 Mart'ta 919 ile rekor seviyeye ulaşırken dünkü veriler son 24 saatte 69 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 414 bin 241'e, toplam can kaybı da 36 bin 543'e ulaştı.