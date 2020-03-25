Koronavirüs: İtalya'da karantina kurallarını uygulamak için dronelar kullanılıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Koronavirüs: İtalya'da karantina kurallarını uygulamak için dronelar kullanılıyor - Son Dakika

Koronavirüs: İtalya'da karantina kurallarını uygulamak için dronelar kullanılıyor

14 dakika önce

Ölü sayısının 6.820'ye ulaştığı İtalya'da koronavirüs salgınına karşı getirilen karantina kurallarını ihlal edenleri belirlemek için dronelar da kullanılmaya başladı.

Koronavirüs: İtalya'da karantina kurallarını uygulamak için dronelar kullanılıyor, System.String[]

Ölü sayısının 6.820'ye ulaştığı İtalya'da koronavirüs salgınına karşı getirilen karantina kurallarını ihlal edenleri belirlemek için dronelar da kullanılmaya başladı.

Bazı kentlerde belediyelerin kontrol amacıyla drone'lardan faydalanmaya başlaması üzerine Ulusal Sivil Havacılık Kurumu konuyu gündemine aldı.

Kurum, 'koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla' drone kullanımına onay verdi.

İtalya'da yaklaşık 2 haftadır uygulanan ve en az 3 Nisan'a kadar devam etmesi planlanan karantina tedbirleriyle sehayat kısıtlamaları getirilmiş ve halktan da sağlık, temel ihtiyaçlar ya da iş için gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları istenmişti.

Bu kuralları ihlal edenlere verilecek ceza miktarı dün akşam artırılarak 400-3000 euro arasına çıkarıldı.

Koronavirüs taşıdığı halde tecritten çıkanlar da 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Bazı kentlerde ordunun da desteğiyle süren kontrollerde araçlar caddelerde durduruluyor ve insanlardan nereye ve neden gittiklerini yazılı olarak bir dilekçeyle bildirmeleri isteniyor. Karantina kurallarının öngördüğü kurallara aykırı olarak dışarıda "yakalananlara" cezai işlem yapılıyor.

Başkent Roma'da koronavirüs kurallarının uygulanmasına destek amacıyla polis helikopteri de kullanılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre salgın önlemleri kapsamında 11 Mart-23 Mart tarihleri arasında 2.2 milyon kişiye kontrol yapıldı ve 102 bin kişi hakkında kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise dün akşam, kuralları ihlal edenlere verilecek cezaların artırıldığını açıkladığı konuşmasında "Vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uyuyor. Bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Conte, "Kurallara herkes uyarsa hem kendilerini ve sevdiklerini güvenceye almış olurlar hem de tüm toplumun bu acil durumdan olabildiğince erken çıkabilmesine olanak verirler" diye konuştu.





Başbakani İtalya'da karantina kurallarının 31 Temmuz'a kadar uzatılacağı söylentilerini ise yalanladı. Conte, Ocak ayı sonunda ilan edilen acil durumun Temmuz sonunda biteceğini ancak karantina kurallarının çok daha önce gevşetilmesini umduklarını söyledi.

Conte, "En kısa sürede bu tedbirleri aşmayı umuyoruz. Temmuz'dan önce normal bir yaşam şekline dönebileceğimizden eminiz. Öncekinden de daha güzel bir hayata döneceğiz. Bu dönem bize hayatlarımız üzerine normalde yapamadığımız bir şeyi yaparak düşünüp taşınma zamanı verdi. Doğru dersleri çıkaracağımıza eminim" dedi.

Koronavirüs, Karantina, İtalya, Teknoloji, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:55 

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