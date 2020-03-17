Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı - Son Dakika

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Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı
6 saat önce
10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:35
10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi.
BBC Türkçe, videonun hazırlanması için ön ayak olan ve kendisi de Bergamo'da yaşayan Psikolog Beyza Uskan ile konuştu.
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