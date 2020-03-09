Koronavirüs: İtalya'da ölü sayısı 463'e yükseldi, spor etkinlikleri durduruluyor - Son Dakika

İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı düne göre 97 artarak 463'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar koronavirüs testi yapılan 53 bin 826 kişiden 9 bin 172'si pozitif çıktı. Bunların 724'ü tedavi sonrası iyileşti. Halen pozitif olan 7 bin 985 kişiden 733'ü ise yoğun bakımda.

Hayatını kaybeden 463 kişinin yüzde 44'ü 80-89 yaşları, yüzde 31'i 70-79, yüzde 14'ü 90 üstü, yüzde 10'u 60-69, yüzde 1'i de 50-59 yaşları arasında.

Spor etkinlikleri 3 Nisan'a kadar askıya alınıyor

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi, ülke genelinde her seviyedeki tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulmasına karar verdi. Bu karar Serie A maçlarını da kapsıyor, ancak uygulanması için hükümetin kararname çıkarması gerekiyor.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın askıya alınması çağrısı yapmıştı. Spadafora, kuzey bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen Serie A'yı durdurmayan lig yöneticilerini "sorumsuzlukla" suçlamıştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen hafta alınan, Serie A maçlarının Mart boyunca seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Cezaevlerinde isyan

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla hükümet tarafından alınan tedbirler, cezaevlerindeki koşulların da sıkılaştırılmasına yol açınca bazı cezaevlerinde isyan hareketlerinin baş gösterdiği belirtiliyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre tutuklular, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık görüşlerin iptal edilmesini protesto ediyor ve bazıları da virüsün hapishanelerde de yayılabileceği gerekçesiyle af çıkarılmasını talep ediyor.

Dünden beri ülke genelinde, Milano, Roma, Napoli gibi birçok kentte 27 cezaevinde isyanlar görüldü.

Modena kentinde çıkan isyanda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Foggia'da 50 kadar mahkümun cezaevinden kaçmasının ardından 30'u daha sonra yakalandı, 20 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Milano'da San Vittore cezaevinde mahkümların çatıya çıktığını gösteren görüntüler geliyor.

16 milyon kişi karantinada

Başbakan Giuseppe Conte tarafından Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece geç saatlerde açıklanan yeni kararnameyle, "virüsün yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla" kuzeydeki Lombardia bölgesinin tamamı ile 14 vilayete giriş-çıkışlar kısıtlandırıldı.

Karar, Milano ve Venedik gibi İtalya ekonomisi ve turizm açısından önemli kentleri de kapsıyor.

Söz konusu bölgelerde toplam 16 milyon kişi yaşıyor.