Koronavirüs: İtalya'da 'salgın nedeniyle cezaevinden çıkan mafya üyeleri yeniden organize olabilir'... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: İtalya'da 'salgın nedeniyle cezaevinden çıkan mafya üyeleri yeniden organize olabilir'... - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: İtalya'da 'salgın nedeniyle cezaevinden çıkan mafya üyeleri yeniden organize olabilir'...

6 saat önce

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınanlar arasında mafya üyelerinin de yer alması, örgütleriyle tekrar iletişime geçmeleri ihtimali nedeniyle endişe yaratıyor.

Koronavirüs: İtalya'da 'salgın nedeniyle cezaevinden çıkan mafya üyeleri yeniden organize olabilir'..., System.String[]

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınanlar arasında mafya üyelerinin de yer alması, örgütleriyle tekrar iletişime geçmeleri ihtimali nedeniyle endişe yaratıyor.

La Repubblica gazetesinin bugün manşetten yayımladığı habere göre Covid-19 riski nedeniyle cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınanlar arasında 376 mafya üyesi ya da uyuşturucu kaçakçısı da bulunuyor. Bunlardan en az dördü, ciddi nüfuza sahip mafyababaları.

Son 1,5 ay içinde salgın dolayısıyla cezaevinden çıkarak evlerine dönen mafya üyelerinin büyük kısmı ülkenin güney bölgelerinden.

Camorra mafyasının merkezi Campania bölgesinde yer alan Napoli'de 67 kişi bu şekilde cezaevinden çıktı.

Cosa Nostra örgütünün merkezi olan Sicilya adasının başkenti Palermo'da bu sayı 61; 'Ndrangheta mafyasının bulunduğu Calabria bölgesindeki Catanzaro'da ise 41 oldu.

Başkent Roma'da 44, Floransa'da 42, Milano'da ise 38 mafya ya da uyuşturucu kaçakçısı salgın nedeniyle evlerine döndü.

La Repubblica'ya göre mafya üyelerinin ev hapsine alınması, mafyayla mücadele yetkililerini kaygılandırıyor. Bu kişilerin yüksek güvenlikli cezaevleri yerine evlerinde tutuldukları süre boyunca örgütleriyle yeniden iletişime geçmeleri riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Mafyayla mücadele savcıları, tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarının garanti altına alınmasının şart olduğunu teslim ediyor ancak bu kişilerin oluşturdukları risk nedeniyle ev ortamı yerine hapishane hastanesi gibi kontrolü daha kolay tesislere transfer edilmesini istiyor.

La Repubblica, ev hapsine alınan mafya üyelerinin kontrolünü sağlamanın "zorlu bir iş" olduğunu vurguladı ve kolluk kuvvetlerinin geceleri bile kontrol yapmak zorunda kaldığını yazdı. Gazeteye göre bu kişilerin keşfedilmemiş maddi varlıkları ve ilişki ağları gibi "sırlarıyla" birlikte evlerinde dönmesinin, mafya örgütlerinin yeniden organize olması için verimli toprak oluşturmasından endişe ediliyor.





Mafya, salgını 'nüfuzunu artırmak için' kullanıyor

İtalya'da koronavirüs salgınının mafya örgütlerinin "işine yarayabileceği" uyarıları daha önce de yapılmıştı. Aralarında gazeteci-yazar Roberto Saviano ve savcıların da yer aldığı çok sayıda yetkin isim, mafyanın nüfuzunu artırmak için salgın ortamından faydalandığını söylemişti.

Ülkenin güneyinden kuzeyine, özellikle kenar mahallelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için mafya yapılanmalarının gıda yardımı ya da tefecilik yaptığı belirtiliyor.

Roberto Saviano mafya örgütlerinin faizsiz tefeciliğe de başladığını söylemiş ve bunun gerekçesini şöyle açıklamıştı:

"Buradaki strateji şu: Sonrasında bu insanlardan karşılık istemek, insanlara sahip olmak... Bu karşılık birçok farklı şekilde olabilir: Kaçaklara yardım etmek, bir şeyleri saklamak, oy vermek, paravan şirketlere aracılık etmek..."





Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:20 


Son Dakika

Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor 136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı         
19:30
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 19:41:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: İtalya'da 'salgın nedeniyle cezaevinden çıkan mafya üyeleri yeniden organize olabilir'... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]