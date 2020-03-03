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Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı
6 saat önce
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.
Ülkede patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:41
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