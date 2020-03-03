Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı

6 saat önce

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.

Koronavirüs İtalya'da son 24 saatte 27 can aldı, toplam ölü sayısı 79'a çıktı, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.


Ülkede patlak veren Covid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

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İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:41 
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