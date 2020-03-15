Koronavirüs ithal ürünleri de vurdu - Son Dakika
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Koronavirüs ithal ürünleri de vurdu

6 saat önce

Koronavirüs ithal ürünleri de vurdu Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü dünyayı etkisi altına alırken, ithal edilen ürünleri de olumsuz etkiledi.

Koronavirüs ithal ürünleri de vurdu

DİYARBAKIR - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü dünyayı etkisi altına alırken, ithal edilen ürünleri de olumsuz etkiledi. İthal yapay çiçek getiremeyen iş yerleri, yerli canlı çiçeklere yöneldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkeden yapılan birçok ithal ürünü olumsuz etkiledi. İthal edilen ürünler arasında bulunan çiçek stoğu da tükenmeye başladı. Diyarbakır'da çiçekçilik yapan Ziraat Mühendisi Canan Demir, daha önce ithal edilen yapay çiçeklerde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtirken, tükenmekte olan stok çiçeklere karşı yerli doğal çiçeklere yöneleceklerini dile getirdi. Demir, yapay çiçeklerin yüzde 99'unun Çin'de üretildiğini kaydetti. Bu hususta da Çin'e bağımlı olduklarını aktaran Demir, "Stoklarımızda yeteri kadar ürünümüz yok. Şuanda stoklarımızı kullanıyoruz. Ama ani gelişen bir olay olduğu ve birden bir kesilme olduğu için biz de yeteri kadar stok yapamadık. Kapanan kapılar açılmazsa, üretim devam edilmezse, ithalat devam etmezse biz de büyük sıkıntılar yaşayacağız. Pazardan etkilenen sektörlerden biri de biziz. Şu aşamada mevcut ürünlerin tüketimini yapıyoruz. Geçen hafta yapay piyasasında hareketlenme oldu. Muhtemelen stokları da eritiyoruz. Bu hususta da zaten fiyatlarda artacak. Toptancıdan bize, bizden de tüketiciye yansıyacak" dedi.

"Yerli çiçeklere yönelebiliriz"

Yerli üretimde tüketilen canlı çiçekler olduğunu ifade eden Canan Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Buketlerimiz, saksılarımız, çanlı çiçeklere yönelebiliriz. Yapay çiçeklere biraz ara verebiliriz. Dekorasyonda çok fazla tüketiyoruz yapayları. Bütün işletmelerin dekorasyonunda bulunuyor. Yerli üretim olan malzemeler, bunlar kuru otları tercih edebiliriz. Saksıda, saksı çiçeklerimizi, bitkilerimizi tercih edebiliriz salonda bulundurmak için. Gelin aracı süslemede yerli ürün kullanıyoruz. Ama bir gelin buketinde yapay kullanıyoruz. Yapay konusunda gönül rahatlığıyla çiçekleri alabilirler. Bundan bulaşan her hangi bir olumsuzluk yok. Elimizde bulunanalar da önceki süreçten aldıklarımız."

Koronavirüs ithal ürünleri de vurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Canan Demir, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
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