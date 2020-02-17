Koronavirüs: Japonya'da karantina altında tutulan gemideki ABD'liler ülkelerine dönüyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Japonya'da karantina altında tutulan gemideki ABD'liler ülkelerine dönüyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Japonya'da karantina altında tutulan gemideki ABD'liler ülkelerine dönüyor

1 saat önce

Japonya'da Covid-19 adlı koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Diamond Princess gemisindeki çok sayıda ABD'li tahliye edildi.

Koronavirüs: Japonya'da karantina altında tutulan gemideki ABD'liler ülkelerine dönüyor, System.String[]

Japonya'da Covid-19 adlı koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan Diamond Princess gemisindeki çok sayıda ABD'li tahliye edildi.

Yolcular ABD hükümetinin sağladığı uçaklarla Tokyo Haneda Havalimanı'ndan ülkelerine doğru yola çıktı.

3 Şubat'tan bu yana karantinada tutulan gemide 400 civarı ABD'li vardı.

Bunlardan en az 40'ında virüs tespit edildi. Bu kişiler Japonya'da tedavi altında.

Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantinaya alınan gemide 3 bin 700 kişi vardı.

Gemi, Hong Kong'da inen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Pazar günü gemideki hasta sayısını açıklayan Japon yetkililer, sayının 70 artarak 355'e çıktığını duyurdu.

ABD'nin gönderdiği uçaklara kaç kişinin bindiği bilinmiyor.

Uçakların ABD Hava Kuvvetleri'ne ait üslere inmesi bekleniyor.

2 hafta daha karantina istemeyenler gemide kaldı

ABD'liler ülkelerine döndüklerinde 14 gün daha karantinada tutulacak.

Japonya'daki iki haftalık karantinanın ardından ülkelerinde de bir o kadar süre karantinaya alınmak istemeyen bazı ABD vatandaşları, ülkelerine dönmektense gemide karantinanın kaldırılacağı 19 Şubat tarihine kadar beklemeye karar verdi.





Japon hükümeti gemideki her yolcu kamarası başına bir iPhone düşecek şekilde 2 bin iPhone'u gemiye gönderdi.

Bu adımın amacı ise kullanıcıları doktorlar, eczacılar ve akıl sağlığı danışmanları ile iletişime sokmak.

Japonya'nın geliştirdiği bu uygulama, Japonya'dan alınan telefonlar dışındaki telefonlara yüklenemiyor.

Öte yandan Çin'deki Covid-19 vakalarının sayısı da 2 bin 48 arttı. Bunların 1.933'ü hastalığın ilk olarak görüldüğü Hubei eyaletindeydi.

Ülke genelindeki vaka sayısı ise 70 bin 500'ü aştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Tokyo, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:10 
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