Koronavirüs, kaçak düğünlere yöneltti - Son Dakika

Koronavirüs, kaçak düğünlere yöneltti

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yasaklanan toplu etkinlikler arasında yer alan düğünler, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaçak yapılmaya başlandı.

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KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yasaklanan toplu etkinlikler arasında yer alan düğünler, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaçak yapılmaya başlandı. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı durumdaki düğün salonlarının açılmamasının kaçak düğünlerde artış yaşattığını, bunun önlenmesi için düğün salonlarının yeniden açılması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca, 16 Mart günü yayımlanan genelgeyle; koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla düğün salonları kapatıldı. Düğün salonlarının kapanmasıyla evlilik planı yapan çiftlerin bazıları hayal kırıklığına uğrarken, bazıları da hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kaçak düğünleri tercih etti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Van, Hakkari, Elazığ, Adıyaman, Şırnak ve Batman gibi birçok kentte son zamanlarda kaçak düğünlerde artış yaşandığı tespit edildi. Yoğun katılımla yapılan kaçak düğünler, koronavirüs salgınının yayılmasına neden oldu.

'ÇİFTLER REZERVASYONU İPTAL EDİP, AİLE ARASINDA DÜĞÜN YAPIYOR'

Diyarbakır'da sayıları 100'ü bulan düğün salonunun kapalı olması, kentte düğünlerin yapılmasına engel olmadı. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı ve düğün salonu işletmecisi Murat Kaçar, koronavirüs salgını öncesinde evlilik hayali kuran çiftlerin, rezervasyonu iptal edip, aile arasında yaptıkları düğünle dünya evine girdiklerini anlattı. Denetimsiz düğünlerin tehlikesine dikkat çeken Kaçar, bunun önüne geçilmesinin tek yolunun, düğün salonlarının hizmete açılması olduğunu aktardı.

'DÜĞÜN SALONLARINDAKİ BELİRSİZLİK ALTERNATİF DÜĞÜNLERİ OLUŞTURDU'

Kaçar, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı tutulan düğün salonlarının açılmasına yönelik yaşanan belirsizliğin, alternatif düğün modeli oluşturduğu ifade ederek, bu düğünlerin tehlikeli olduğunu söyledi. Kaçar, şunları söyledi:

"Belirsizliğin olması, düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik herhangi bir ibarenin olmaması, insanları alternatif düğünler yapmaya itmiştir. Bunu nereden anlıyoruz, özellikle çiftelerin düğünlerini iptal etmesi, gelinlikçi firmalarından aldığımız bilgiler, kına malzemesi satan organizasyon firmalarından. İnsanlar, 'zaten düğün salonları açılmıyor, ne zaman açılacağı da belli değil, ciddi anlamda sayı kısıtlaması da olacak. Bu nedenle biz mecburen aile içerisinde kendi düğünümüzü yapma noktasındayız' yönünde bir eylem içerisinde. Şunun iyi anlaşılması gerekiyor, denetim mekanizması oluşmuş profesyonel işletmelerin hem sosyal mesafe hem hijyen noktasında tedbirlerini aldığı düğün salonları mı tehlikeli, yoksa belirsizlikten kaynaklı hiçbir kontrolün, hiçbir sosyal mesafenin ve hijyen noktasında hiçbir tedbirin olmadığı belirsiz mekanlarda kaçak düğünlerin yapılması mı daha tehlikeli?"

'NASIL YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ'

Diyarbakır'da gelinlik işletmecisi Servet Şakar ise koronavirüs salgını nedeniyle düğünü 4 defa ertelemek zorunda kalan çiftlere tanık olduğunu söyledi. Şakar, mağazasından gelinlikle çıkanların nerede düğün yaptıklarını bilmediklerini belirterek, düğün salonlarının kapalı olmasına rağmen son 1 ayda gelinlik satışında yoğun bir hareketliliğin olduğunu dikkat çekti. Şakar, şunları söyledi:

"Düğününü 4 defa ertelemek zorunda kalan bir çift buradaydı, gelin ağlıyordu 'benim kaderim mi bu' diye. 1 Temmuz için tarih almış ama yine korkuyor, düğünlerin yapılması için belli bir tarih açıklanmadığı için. Dolayısıyla gelinlikçi olarak hem biz hem de evlenen çiftler, çift taraflı olarak mağduriyet yaşıyoruz. Türkiye'de yılda 600 bin çift evleniyor, şu an farklı arayışlar içerisinde. Sade nikah ya da kaçak düğünler gibi. Son bir aydır satış yapıyoruz, biraz hareketlilik var. Buradan biz gelin de çıkarıyoruz ama düğünler nerede yapılıyor bilmiyoruz."

'SÜREKLİ EVLENMİYORUZ, BİR DEFA EVLENİYORUZ'

2 yıldır nişanlı olan ve 3 kez düğünü ertelenen damat adayı Eşref Karabulak da, "3'üncü kere düğünüm erteleniyor, ben iki yıldır nişanlıyım. 5 ay önce rezervasyon yaptırıp düğünümüz için tarih almıştık. 4 aydır sürekli erteleniyor düğünümüz. En son 1 Temmuz için gün belirledik. Mecbur bu düğünü yapacağız bir şekilde. Herkesin hayalidir, gelinin gelinlik giymesi ve düğününün olması, bizim örf ve adetlerimizdir halayın çekilmesi. Sürekli evlenmiyoruz, bir defa evleniyoruz" diye konuştu.

'SON GÜNLERDE SATIŞLARIMIZDA ARTIŞ OLDU'

Kına, nişan ve düğün ekipmanları satan işletme müdürü Sinem Çiçek ise son günlerde satışlarda artışın yaşandığını söyledi. Çiçek, "Koronavirüs salgını ürün satışlarımızı etkiledi. İşler zincirleme işliyor. İnsanlar önce düğün salonlarında gününü kapatırlar, sonra gelip bizden organizasyon tutarlar. Fakat son 10 gündür organizasyon ekipmanlarını satıyoruz. Burada nişan ve kına malzemelerini satıyoruz. Ama henüz salonlar açılmadığı için insanlar bunu nerede yapıyor, bir bilgimiz yok. Evde mi yapıyorlar, küçük mekanlar mı tutuyorlar, net bilmiyoruz ama satışlarımız artmış durumda" dedi.


Güneydoğu Anadolu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs, kaçak düğünlere yöneltti - Son Dakika

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