Koronavirüs kadar yardım faaliyetlerinden uzak kalması da üzdü - Son Dakika
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Koronavirüs kadar yardım faaliyetlerinden uzak kalması da üzdü

6 saat önce

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın açıklamaları Koronavirüs kadar yardım faaliyetlerinden uzak kalması da üzdü Antalya'da yakalandığı koronavirüsü yenen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, rahatsızlığından dolayı ara vermek zorunda kaldığı...

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın açıklamaları Koronavirüs kadar yardım faaliyetlerinden uzak kalması da üzdü

Antalya'da yakalandığı koronavirüsü yenen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, rahatsızlığından dolayı ara vermek zorunda kaldığı yardım faaliyetlerine devam etmek için sabırsızlanıyor

Evinde 14 gün daha karantinada kalacak olan Baz:

"Yardım faaliyetleri benim için bir hayat tarzı olduğu için uzak kalınca çok üzüldüm"

Antalya'da yeni tıp koronavirüsü (Kovid-19) yenen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, rahatsızlığından dolayı uzak kaldığı yardım faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Kentte yıllardır Antalya Yardımlaşma Platformu adı altında ihtiyaç sahibi ve engellilere destek veren Baz, uygulanan tedaviyle yendiği Kovid-19 sonrası evine döndü.

Evinde karantinada kalan Baz, yaptığı açıklamada, salgının Türkiye'de görülmesinin ardından uyarılara dikkat etmeye çalıştığını, 40 gün kadar dışarı çıkmadığını söyledi.

Yüzde 90 otizmli oğluyla evlerinde kendilerini izole ettiklerini belirten Baz, "Ancak dışarıyla temas halindeydik. Market alışverişi ve evimize gelen kargolar nedeniyle parayla temas durumumuz söz konusuydu. Virüsü bu şekilde kaptığımı düşünüyorum." dedi.

Testinin pozitif çıkması üzerine Kepez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını anlatan Baz, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Baz, hastane odası adeta bir otel odası gibi olsa da hasta olma psikolojisinin insanı çok fazla etkilediğini vurguladı.

Desteğe devam edecek

Yıllardır otizmle mücadele eden bir anne olduğunu belirten Baz, şöyle konuştu:

"Birebir olmasa da benzerlerini çok fazla yaşadım. Bir ayağımıza zaten hastanelerde. Aslında yaşadıkların alışılmışın dışında değildi. Süreç zorluydu ama sağlık çalışanlarının desteğiyle iyi geçti diyebilirim. Sağlık sorunları nedeniyle evde ve hastanede geçen sürede yardım faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldım. Çok acil durumlar dışında yardıma ihtiyaç duyan insanlara el uzatamadım. Yardım faaliyetleri benim için bir hayat tarzı olduğu için uzak kalınca çok üzüldüm. Ancak dernekteki arkadaşlarım bu süreci çok iyi idare etti. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. İnşallah bu 14 günlük süreci de atlattıktan sonra engelli, yaşlı ve sığınma evinden çıkmış kadınlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine desteğimiz devam edecek."

Hastanede kaldığı sürede ihtiyaç sahiplerine nasıl daha fazla yardım edebileceği konusunda düşünme fırsatı bulduğunu ifade eden Baz, "Çok güzel planlar yaptım. Rabbim ömür nasip ederse bu planlarımı ve hayallerimi hayata geçireceğim." dedi.

"Oğlum da olumsuz etkilendi"

Baz, 9 gün uzak kaldığı engelli oğlu Atakan ile telefonla görüşmelerine rağmen birbirlerini çok özlediklerini bildirdi.

Kovid-19 ile mücadele döneminin oğlunu olumsuz etkilediğini aktaran Baz, "Atakan okulu ve arkadaşlarından uzak kalmıştı. Üstüne benim de karantinaya alınarak evden uzaklaşmam hayatımızı etkiledi. Ama her şeyin başı sağlık. En azından evimdeyim ve evladımın başımdayım. Evde aramızda bir mesafe olsa da her şeye rağmen bir aradayız." diye konuştu.

Koronavirüs kadar yardım faaliyetlerinden uzak kalması da üzdü

Koronavirüs, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:49 Kaynak: AA


Son Dakika

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