Koronavirüs Kalkanı Projesi? sadece Kovid-19 için kullanılmayacak - Son Dakika

? Koronavirüs kalkanı? olarak bilinen Initus-V adlı çalışmasıyla İAÜ TEKMER akademik girişimcilerinden InnowayRG, Vestel'den yatırım aldı. Düzenlenen lansmanda bulunan InnowayRG Kurucu Ortağı ve Kardiyolog Prof. Dr. Ayhan Olcay, 'Bu projedeki amacımız Kovid-19'u kısa sürede ortadan kaldıracak ve insanlara bulaşmasını önleyecek sistem oluşturmaktı. Ama aslında bu proje diğer tıbbi alanlarda da çok kullanılabilecek' diye konuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) TEKMER Kuluçka Merkezi bünyesinde yer alan akademik girişimlerden InnowayRG tarafından geliştirilen ve kamuoyunda 'Koronavirüs Kalkanı' olarak bilinen patent tabanlı teknoloji, Vestel Beyaz Eşya A.Ş. tarafından yatırım aldı. Sistemin hayata geçirilmesi için yapılan bilimsel ve klinik çalışmalar için Vestel Beyaz Eşya InnowayRG'ye ön ödeme kapsamında yatırım yaptı. Üniversite, söz konusu gelişmeyle ilgili bir de lansman düzenledi. Lansmanda, üretilen Far-UVC özellikli Initus-V sisteminin virüse kalkan oluşturduğu açıklandı. Dünya literatürüne geçen çalışmanın ticarileştirme süreçlerinin ise kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

'KORUYUCU TEKSTİL İLE KOMBİNE ETTİK'

Bu projedeki amacın Kovid-19'u kısa sürede ortadan kaldırmak ve insanlara bulaşmasını önlemek olduğunu belirten Dr. Ayhan Olcay, 'Temelinde insana zarar vermeyen Far-UVC dediğimiz bir dalga boyunda ışık yayan bir cihaz var. Bizim sistemimiz filtrelenmiş 222nm boyunda Far-UVC ışık yayan lambalar ve bizi o ışından koruyan 'koruyucu tekstillerin' kombinasyonundan oluşuyor. Türkiye'de bu ürünü geliştirdik. Sistemin regülasyonlar nedeniyle insanlı ortamlarda limitsiz kullanımı mümkün değildi. Biz de farklı olarak bunu koruyucu tekstil ürünleri ile kombine ettik. Günün 8 saatinde her yerde kullanılabilir hale getirmiş olduk. Bu yaklaşımı dünya literatürüne geçirdik. Londra'da, Leipzig'de ve Amerika'da kongrelerde projemizi sunduk ve bu kavramı dünya literatürüne soktuk? açıklamasını yaptı.

'ARTIK İNSANLI ORTAMDA KULLANILABİLECEK'

Sistemin kurulduğu ameliyathane ve diğer ortamlarda Kovid-19'un yayılımının engellediğini vurgulayan Dr. Olcay, 'Kovid-19 döneminde popüler oldu ama aslında bu proje, tıbbi diğer alanlarda da çok kullanılabilecek. Ameliyathanelerde kalp kapağı, kalp pili takılırken protezlerin ya da diz protez ameliyatlarında kullanılabilecek. Ayrıca birçok enfeksiyonun söz konusu olduğu dirençli, yoğun bakım enfeksiyonları söz konusu olduğu ortamlarda da kullanılabilecek' dedi. Sistemin ilk etapta sağlık alanında kullanıma girmesinden sonra ileride toplu ulaşım, uçaklar, alışveriş merkezleri, okullar ve diğer toplu alanlarda da kullanılabileceği öngörülüyor.

'BÖYLE TEKNOLOJİYE İHTİYACIMIZ OLACAK'

Projenin ticarileşmesinin kısa sürede tamamlanacağı ve ruhsatlanma aşamasında sona gelindiği açıklandı. Prof. Dr. Olcay şöyle konuştu:

'Beklentimiz aşıyla her şeyin bitmesiydi. Bugün Israil, toplumunun yüzde 80 aşıladı. Buna rağmen dünyadaki en yüksek Kovid-19 enfeksiyon oranlarına sahip. Dolayısıyla bu mutasyonlar diğer şeyler başımıza bela olacak ve bu tip bir teknolojiye ihtiyacımız olacak gibi.'

Proje ekibinde InnowayRG'den Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Dr. Öğr. Üyesi Vedat Öztürk, Onur Yolay, Mehmet Cengiz Akbülbül yanında birçok genç ve uzmanlar tarafından yapıldığı belirtilirken çalışmada hem doktor hem de mühendislerin de bir arada olduğu söylendi. Dr. Olcay, büyük bir endüstri şirketi, akademisyenler, sahada çalışan hekimler ve üniversite ile çok boyutlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti ve ekipçe çalışmanın çok keyifli olduğunu söyledi.