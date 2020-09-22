Koronavirüs kalp krizini tetikliyor - Son Dakika

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Urfan Jafarov, "Özellikle orta ve ağır seyreden koronavirüs enfeksiyonunda kanda oluşan pıhtıların kalp damarlarını tıkaması sonucu kalp krizi ve buna bağlı göğüs ağrıları görülebilmektedir. Özellikle önceden bilinen kalp damar rahatsızlığı olanlar, şeker ve tansiyon hastaları bu açıdan risk altındadır" dedi.

Dünyada ve Türkiye' de son dönemlerin en yaygın salgını olan koronavirüs pandemisi ile karşı karşıyayız. Alınan tüm önlemlere rağmen yaygınlığını ve bulaştırıcılığını sürdüren bu hastalık çeşitli klinik tablolar ile karşımıza gelmektedir. Bazı şanslı bireyler hastalık sürecini herhangi bir şikayet, belirti ve bulgu göstermeden tamamlamaktadır. Çoğunlukla ise bu hastalık çeşitli semptomlara neden olmaktadır. Hastalarda görülen en yaygın şikayetler ateş, öksürük, yorgunluk, halsizlik, hafif nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı, daha az sıklıkla ise boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat ve koku alma duyusunda azalma, şiddetli nefes darlığı ve solunum sıkıntısı, döküntüler olmaktadır. Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Urfan Jafarov, koronavirüs ve göğüs ağrısı şikayetleri hakkında bilgiler verdi.

"GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİNDE KALP VE KALP DIŞI NEDENLERİN AYRIMI ÖNEMLİ"

Göğüs ağrısı şikayetlerinde kalp ve kalp dışı nedenlere dikkat çeken Dr. Urfan Jafarov, "Kardiyoloji kliniğimize de salgın başlandığı dönemden itibaren koronavirüs ile enfekte olan hastalar hem hastalık seyrinde iken, hem iyileşme döneminde göğüs ağrısı şikayeti ile başvurmaktadırlar. Bu açıdan günümüzde hem acil servislerde hem polikliniklerde göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın ayırıcı tanısında koronavirüs enfeksiyonun bulunması hem de koronavirüs enfeksiyonu nedeni ile takip ve tedavi edilen hastaların göğüs ağrısı şikayeti olduğu zaman kalp ve kalp dışı nedenlerin ayırımının yapılması oldukça önemlidir" dedi.

"GÖĞÜS DUVARINDA VE SIRT KASLARINDA YAYGIN AĞRILAR OLABİLİR"

Bir çok solunum yolu ile ilişkili viral hastalık gibi koronavirüs enfeksiyonunun da hastalığın seyri sırasında yaygın kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk yaptığını belirten Dr. Jafarov, "Haliyle bu dönemde göğüs duvarı ve sırt kaslarında da yaygın ağrılar olabilmektedir. Polikliniğimize başvuran hastalar çoğunlukla bu gruptan olup hastalığın tedavisi ve iyileşme döneminde genellikle şikayetleri gerilemektedir. Özellikle akciğer tutulumu olan Covid-19 hastaların viral pnömoninin(zatürre) akciğer zarını etkilemesi ise batıcı tarzda haraketle ve derin nefes almakla artan göğüs ve sırt ağrısı şikayetleri olmaktadır. Bu grup hastalarında şikayetleri genellikle hastalığı tedavisi ile birlikte gerilemektedir" şeklinde konuştu.

"KALP KASI İLTİHABI OLAN HASTALARDA ARİTMİ RİSKİ OLABİLİR"

Dr. Jafarov, sözlerine şöyle devam etti: "Bir çok solunum yolu viral enfeksiyonu gibi koronavirüs enfeksiyonu da bazı kişilerde solunum yolu ile birlikte kalp kası ve kalp zarını etkiyeleyebilmektedir. Özellikle kalp kası iltihabı oluşan hastaların hastanede takibi önemlidir. Çünkü özellikle kalp kası iltihabı gördüğümüz hastalarda aritmi riski vardır ve bu hastaların yakını takibi gerekmektedir".

"ŞEKER, TANSİYON VE KALP HASTALARI RİSK ALTINDA"

Şeker, tansiyon ve kalp hastalarının risk altında olduğunu vurgulayan Dr. Jafarov, "Özellikle orta ve ağır seyreden koronavirüs enfeksiyonunda kanda oluşan pıhtıların kalp damarlarını tıkaması sonucu kalp krizi ve buna bağlı göğüs ağrıları görülebilmektedir. Özellikle önceden bilinen kalp damar rahatsızlığı olanlar, şeker ve tansiyon hastaları bu açıdan risk altındadır. Göğüste başlayan sol kol ve mideye yayılan yanma ve baskı şeklinde ağrısı olan kişilerde bu tehlikeli ihtimal mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Acil servislerde ve polikliniklerde koronavirüs ile enfekte olan ve göğüs ağrısı şikayeti olan hastaların ağrılarının tipi, yerleşim yeri, muayene bulguları, EKG, EKO ve bazı kan testlerinin sonuçları ile değerlendirmekteyiz. Ayırıcı tanıda öncelikle hayatı tehdit eden kalp ile ilişkili durumları değerlendirmekteyiz" açıklamasında bulundu.

"KALP KRİZİ VE AORT YIRTILMASI GİBİ TEHLİKELİ VE ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN BELİRTİSİ GÖĞÜS AĞRISI"

Dr. Jafarov, sözlerini şöyle tamamladı: "Koronavirüs salgınının yaygınlaşması ile birlikte göğüs ağrısı şikayeti olan hastalarımızın hastane ve acil servislere başvurmakta tereddüt ettiğini görmekteyiz. Bu durum bireylerin hastanelerde enfeksiyon bulaşma riskinden korkması ile bağlantılıdır. Ama dikkat etmek gerekir ki, kalp krizi, aort damar yırtılması, akciğer arterlerine pıhtı atması gibi tehlikeli ve ölümcül hastalıkların belirtisi göğüs ağrısıdır. Bu nedenle özellikle sigara içiciliği, şeker ve tansiyon hastalığı, ileri yaş gibi risk faktörlerinde sahip hastaların şikayetlerini ertelememesini ve erken dönemde hastanelere başvurmalarını öneriyoruz. Tanı konulmasında geç kalınmış kalp damar hastalıkları en az koronavirüs enfeksiyonu kadar tehlikelidir".