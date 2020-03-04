Koronavirüs kamu spotuna TikTok'ta danslı 'meydan okuma' salgını - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs kamu spotuna TikTok'ta danslı 'meydan okuma' salgını - Son Dakika Dünya

Koronavirüs kamu spotuna TikTok'ta danslı 'meydan okuma' salgını

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle önlemlerin artırıldığı Vietnam’da yetkililer, hastalık hakkında halkı bilgilendiren kamu spotu hazırladı. Videoda kullanılan şarkı, sosyal medyada yeni bir dans akımı başlattı

Koronavirüs kamu spotuna TikTok'ta danslı 'meydan okuma' salgını, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle önlemlerin artırıldığı Vietnam'da yetkililer, hastalık hakkında halkı bilgilendiren kamu spotu hazırladı. Videoda kullanılan şarkı, sosyal medyada yeni bir dans akımı başlattı.


Çin ile kara sınırı bulunan Vietnam, dünya genelindeki çok sayıda ülke gibi Covid-19 hastalığına yönelik tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda yapılan videoda bir pop şarksının sözleri değiştirilerek, "koronavirüsü geri it" nakaratı eklendi. Şarkı için hazırlanan animasyonda da ellerin iyice yıkanması, ağza ve gözlere dokunulmaması, kalabalık yerlerden uzak durulması gibi tavsiyeler bulunuyor.

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Koronavirüs, Vietnam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:41 
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